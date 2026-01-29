광주은행, '통합광주전남 특별시 사랑통장' 출시

광주은행이 광주시와 전남도의 통합을 응원하고 지역 상생 협력과 균형발전 실현에 동참하기 위해 '통합광주전남 특별시 사랑통장'을 출시한 가운데, 상품 출시를 기념해 강기정 광주시장이 1호 가입자로 나섰다. 광주은행 제공 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 광주시와 전남도의 통합을 응원하고 지역 상생 협력과 균형발전 실현에 동참하기 위해 '통합광주전남 특별시 사랑통장'을 출시했다고 29일 밝혔다.

상품 출시를 기념해 강기정 광주시장이 1호 가입자로 나서 광주·전남 통합 추진에 적극 동참하고, 지역 사회 전반에 통합 공감대 확산을 위한 홍보에 힘을 보탰다.

'통합광주전남 특별시 사랑통장'은 광주·전남 지역 주민은 물론, 지역 통합과 균형발전에 관심 있는 고객이라면 누구나 가입할 수 있는 입출금이 자유로운 예금상품이다.

해당 통장 가입 고객은 별도의 조건 없이 ▲전자금융(인터넷·폰·스마트뱅킹) 이체 수수료 ▲광주은행 자동화기기(ATM) 현금 인출 수수료 ▲납부자 자동이체(타행자동이체) 수수료를 무제한으로 면제받을 수 있다.

또한 상품 출시를 기념해 오는 6월 30일까지 '광주·전남 지역민 1인 1계좌 갖기 우대금리 이벤트'를 실시한다.

이벤트 기간 중 해당 통장에 가입한 고객에게는 가입일로부터 6개월간 최고 연 0.30%p의 우대금리가 제공된다. 우대금리는 ▲광주·전남 거주 고객 연 0.10%p ▲광주·전남 통합 응원 메시지 작성 고객 연 0.10%p ▲지역 내 소상공인 고객 연 0.10%p로 구성되며, 기본금리 연 0.01%를 포함해 최고 연 0.31%의 금리를 적용받을 수 있다.

아울러 같은 기간 동안 'ESG 실천 캠페인'의 일환으로, 해당 통장을 통장 미발행 방식으로 신규 개설할 경우 기부금을 적립해 지역사회에 전달할 예정이다. 이를 통해 고객은 금융상품 이용과 동시에 지역사회 나눔에도 자연스럽게 동참할 수 있다.

상품 가입은 가까운 영업점 방문은 물론 스마트뱅킹 및 모바일웹뱅킹을 통해 가능하며, 상품 관련 자세한 사항은 광주은행 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

정일선 광주은행장은 "'통합광주전남 특별시 사랑통장'은 지역 정책에 대한 공감이 금융을 통해 일상 속 참여로 이어질 수 있도록 기획된 상품이다"며 "앞으로도 광주은행은 지역과 지역민을 잇는 가교 역할을 확대하며 지역 발전에 지속적으로 힘을 보태겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>