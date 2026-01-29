우리은행, 공공기관 AI 전환 지원 나선다

한국상용인공지능소프트웨어협회와 협약

공공·기관금융 AX 협력 본격화

우리은행은 공공·기관금융 분야의 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위한 협력에 나선다.

우리은행은 29일 서울 중구 우리은행 본점에서 한국상용인공지능소프트웨어협회와 'AI 확산 및 금융·산업 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공공기관과 기관금융 영역에서 AI·소프트웨어(SW) 기술 활용을 확대하고, 금융과 기술을 연계한 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲공공기관 대상 AI 기반 금융·행정 융합 서비스 공동 개발 ▲금융·행정 연계 디지털 전환(DX) 및 인공지능 전환 가속화 ▲데이터 분석·자동화·보안 등 핵심 기술 분야 협력 등을 추진한다. 이를 통해 공공·기관금융 전반의 업무 효율성과 서비스 품질을 높이는 AI 기반 운영 환경을 구축한다는 계획이다.

한국상용인공지능소프트웨어협회는 AI·SW 기술 동향과 회원사 네트워크를 바탕으로 기술 자문과 참여 기업 매칭을 지원한다. 우리은행은 기관금융 고객 네트워크와 금융 전문성을 활용해 AI 기반 금융 서비스 기획과 실무 협력을 담당한다. 양측은 향후 공공기관과 지방자치단체, 교육기관 등을 대상으로 한 공동 프로젝트도 확대할 방침이다.

어윤호 한국상용인공지능소프트웨어협회장은 "우리은행이 보유한 금융·기관 인프라를 AI·SW 기술 확산의 핵심 채널로 삼아 공공·금융 분야에서 체감할 수 있는 AI 혁신 사례를 만들어가겠다"고 말했다. 조세형 우리은행 기관그룹 부행장은 "우수한 AI·SW 기술과 은행의 금융 인프라를 결합해 고객에게 더 편리하고 스마트한 금융 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

한편 우리금융은 미래동반성장 프로젝트를 기반으로 AI 기반 경영·업무 시스템 전환을 추진하며, 금융과 산업을 연결하는 AI 협력 모델을 지속적으로 확대하고 있다. 이를 통해 생산적 금융을 뒷받침하고 AI 생태계 확산에도 기여한다는 구상이다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



