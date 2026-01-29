[포토] 삼성전자-하이닉스 주가 동반 강세

코스피가 사상 처음으로 장중 5200선을 돌파한 29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 7.1원 오른 1429.60원에 거래를 시작 했다.







