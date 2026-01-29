한은, FOMC점검회의…"美통화정책 불확실성 지속"

유상대 "美관세정책 등 불안 요인 상존"

유상대 한국은행 부총재는 29일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 관련 시장상황 점검회의를 열고 "간밤 미 FOMC 결과 발표 이후 시장이 대체로 안정적인 모습을 보였으나 파월 의장의 기자회견 내용, 후임 연준의장 지명 일정 등을 감안할 때 향후 미 통화정책 경로와 관련된 불확실성은 지속될 것으로 보인다"고 진단했다.

유 부총재는 이어 "이런 상황에서 향후 미 관세정책 관련 불확실성, 주요국 재정건전성 우려, 지정학적 리스크 등 대내외 불안 요인이 상존하고 있는 만큼 경계감을 가지고 시장 상황을 계속 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 강조했다.

새해 첫 FOMC 회의에서 미 연방준비제도(Fed)는 시장 예상대로 정책금리(기준금리) 목표 범위를 연 3.50~3.75%로 동결했다. Fed는 인플레이션 리스크는 지속되고 있으나 성장과 고용은 개선됐다며 동결 이유를 설명했다.

제롬 파월 Fed 의장은 기자회견에서 연내 금리 인하 가능성을 배제하지 않으면서도 향후 정책 결정은 회의 때마다 입수되는 데이터를 기반으로 결정하겠다는 신중한 입장을 보였다.

국제금융시장에서는 FOMC 결과의 영향이 제한적인 가운데 미 국채금리, 주가, 달러화가 보합 또는 소폭 상승에 그쳤다.





이기민 기자



