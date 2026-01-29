세일즈포스, AI 통합 관리 역량 강화…'뮬소프트 에이전트 패브릭' 공개

AI 고객 관리 기업 세일즈포스가 기업 내 AI 에이전트(자율적으로 추론·계획·행동해 목표를 달성하는 생성형 AI 기술)와 도구들을 통합 관리할 수 있는 차세대 '뮬소프트 에이전트 패브릭'을 공개했다고 29일 밝혔다.

뮬소프트 에이전트 비주얼라이저 예시. 세일즈포스.

세일즈포스는 이번 세대에서 멀티 클라우드 환경(Multi Cloud, 여러 클라우드 플랫폼을 사용하는 환경) 전반에 분산된 AI 에이전트의 통합 관리 역량을 강화했다. 이는 기업 전반에 AI 에이전트 도입으로 심화하는 '에이전트 스프롤(Agent Sprawl)'에 대응하기 위함이다. '에이전트 스프롤'은 부서와 클라우드 환경에 따라 서로 상이한 에이전트가 개별적으로 운영되고 중앙의 통제 없이 무분별하게 생성되는 현상을 말한다.

'뮬소프트 에이전트 패브릭'은 클라우드와 사내 시스템에 분산된 AI 에이전트와 도구를 관리한다. 기업은 AI 에이전트를 하나의 체계에서 운용하고, 보안과 거버넌스를 확보해 AI 활용 범위를 확장할 수 있다.

또 세일즈포스의 AI 에이전트 플랫폼 '에이전트포스'를 비롯해 아마존 베드록, 구글 클라우드 버텍스, 마이크로소프트 코파일럿 스튜디오 등 주요 AI 플랫폼 전반에서 활동 중인 에이전트를 자동으로 탐색한다.

새롭게 선보이는 '에이전트 스캐너' 기능은 각 플랫폼에 배포된 AI 에이전트를 자동으로 식별하고 등록한다. 해당 기능으로 탐색된 정보는 '에이전트 레지스트리'를 중심으로 통합 관리된다. '에이전트 비주얼라이저' 기능으로는 기업 전반의 AI 에이전트 운영 현황을 직관적으로 파악할 수 있다.

박세진 세일즈포스 코리아 대표는 "성공적인 AX(AI 전환)를 위해서는 단순히 고성능 AI 모델을 도입하는 것을 넘어, 파편화된 AI 자산을 유기적으로 연결하고 제어할 수 있느냐가 관건"이라며 "뮬소프트 에이전트 패브릭은 멀티 클라우드 환경에 흩어진 에이전트들을 하나의 생태계로 통합하는 'AI 관제탑' 역할을 할 것"이라고 말했다.





이은서 기자



