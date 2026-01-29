[오늘의신상]버거킹, ‘더(The) 크리스퍼’ 2종 출시… ‘겉바속촉’ 치킨 패티

전용 파우더 믹스 개발… 지난해 출시 ‘크리스퍼’ 업그레이드

버거킹이 치킨 패티의 바삭한 식감을 극대화한 신제품 '더(The) 크리스퍼' 2종을 29일 출시한다. 이번 신제품은 지난해 4월 아시아 최초로 한국에서 출시한 '크리스퍼'를 리뉴얼, 겉은 바삭하지만 속은 촉촉한 패티의 장점을 더 업그레이드했다.

지난해 선보인 크리스퍼는 출시 3개월여 만에 누적 판매량 200만개를 돌파했으며 버거킹의 전체 치킨버거 메뉴의 판매까지 견인하는 등 치킨버거 시장에서의 경쟁력을 증명했다. 버거킹은 크리스퍼 플랫폼을 통해 비프 패티 시장에서의 압도적 경쟁 우위를 치킨버거 시장까지 확장한다는 계획이다.

더(The) 크리스퍼는 더 바삭해진 식감과 독보적인 존재감을 강조하기 위해 '더(The)'를 제품명에 적용했다. 이름에 걸맞게 식감의 본질인 '바삭함'에 집중한 제품으로, 100% 통가슴살 패티에 버거킹만의 전용 파우더 믹스를 개발했다. 또 텀블링 공정을 적용해 튀김옷의 컬을 살리고, 한층 업그레이드된 바삭한 식감을 완성했다.

특히 밀가루·콘스타치·쌀가루 등을 최적 비율로 배합한 버거킹 전용 파우더 믹스에 웨이퍼처럼 얇은 층이 겹겹이 쌓인 '크러스트 크럼'을 더해 기존 제품을 뛰어넘는 압도적인 '겉바속촉' 식감을 선사한다.

여기에 다양한 시즈닝을 블렌딩한 버거킹만의 '향신료 마리네이드'로 매콤한 풍미를 끌어올렸으며 고소한 전용 마요 소스와 신선한 토마토를 더해 맛의 완성도를 높였다. 함께 출시되는 '더 크리스퍼 베이컨&치즈'는 훈연 향 가득한 베이컨과 고소한 치즈를 곁들여 한층 묵직하고 진한 풍미를 느낄 수 있다.

리뉴얼 캠페인에는 크리스퍼 론칭 흥행의 주역인 배우 노윤서가 다시 전면에 나선다. "더 바삭한, 더 크리스퍼"라는 슬로건과 함께 차별화된 레트로하고 감각적인 톤앤매너를 선보이며 MZ세대의 취향을 공략한다는 계획이다.

신제품 더 크리스퍼는 단품 5700원(세트 7900원), '더 크리스퍼 베이컨&치즈'는 단품 6700원(세트 8900원)이다. 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있으며 자세한 정보는 버거킹 공식 홈페이지 및 앱, SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>