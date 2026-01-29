본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

기후부, 에너지 전환·기후위기 대응 R&D 2014억원 투입

세종=이동우기자

입력2026.01.29 07:45

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기후에너지환경부가 기후위기 대응과 지속가능한 에너지 전환을 위해 올해 2014억원 규모의 에너지기술 신규 연구개발(R&D) 과제를 지원한다.


기후부는 29일 올해 에너지기술개발 실행계획과 1369억원 규모의 제1차 에너지기술개발 신규과제 70개를 부처 홈페이지와 한국에너지기술평가원 홈페이지에 공고했다고 밝혔다.

올해 에너지기술개발 사업은 ▲에너지고속도로 구현을 위한 핵심 부품 확보 ▲재생에너지 차세대 기술 확보 ▲탄소중립 R&D 및 기반 조성에 중점을 뒀다.


우선 에너지고속도로 구현을 위한 변압기 등 핵심부품 확보 및 인공지능(AI) 기반 분산전력망 운영·체계 수립 등 기술개발에 129억원을 지원한다.


재생에너지 차세대 기술 확보를 위해서는 태양전지 상용면적 탠덤 모듈 및 해상풍력터빈 블레이드 관련 필수기술 격차 축소를 비롯해 영농형 태양광 확대 등의 기술개발에 611억원을 투자한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

탄소중립을 가속화하기 위해 ▲대용량 히트펌프 개발 ▲청정수소 생태계 구축 ▲원전 전주기 핵심기술 고도화 ▲탄소 포집·활용·저장(CCUS) 국산화 기술 확보 등에는 982억원을 지원한다.

이밖에 에너지 R&D 기반 구축에 292억 원을 투자 고급해인력 양성 확대 및 우수 연구개발 후속 지원을 강화한다.


기후부는 국제공동연구, 기술사업화 등과 관련된 신규과제의 경우 협력대상 국가와의 협의 등 필요한 절차를 거쳐 추후 공고를 시행할 예정이다.


기후부 관계자는 "내달 5일과 12일 관심 있는 기업인, 연구자 등을 대상으로 사업설명회를 진행할 예정"이라고 밝혔다．





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"휴가비 20만원 줬더니 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기