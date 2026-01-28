[포토] 물가 점검 나선 국민의힘

설 명절 맞이 물가점검 현장방문에 나선 장동혁 국민의힘 대표가 28일 오후 서울 서초구 하나로마트 양재점 수산물 코너에서 관계자의 설명을 들으며 이동하고 있다.







