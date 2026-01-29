설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①정부, 설 성수품 '역대최대' 27만t 푼다…할인지원 910억 투입

②오천피 돌파한 코스피, 육천피 기대감↑…반도체·상법개정이 열쇠

③다주택·고가주택 동시 압박…정부, 집값보다 '기대심리' 겨눈다

○미 뉴욕증시 S&P500 장중 7000선 돌파

○3대 주가지수 보합 마감

○Fed, 예상대로 금리동결

■ '역대 최대' 자금 투입…"사과·돼지고기 27만톤 풀고, 고등어는 반값" 설 물가안정 총력전 ○27일 경제관계장관회의에서 민생안정대책 발표

○온누리 상품권 환급 규모도 330억원으로↑

○소상공인 부담 덜기 위해 대출 만기 1년 연장

■ 코스피 오천피 넘어 육천피 갈까…"반도체·상법개정이 이끌 것" ○코스피 28일 장초반 5100포인트도 돌파

○'16만전자' '84만닉스' 지수 상승 견인

○타 업종 실적개선·외국인 수급도 변수

■ 다주택·고가주택 동시 조준…집값보다 '기대심리' 잡는다 ○부동산 자원 과도…성장잠재력 훼손 우려

○양도세 중과부활 유력·1주택자 장특공 만지막

○중과부활 시 1세대 3주택자 최고 세율 82.5%

그래픽 뉴스 : 눌려있다가 지금 터진다…"금은 꼭지, 이젠 여기가 유망" 銀에 시선집중

○금값 랠리 속 은값 주목하는 투자자들

○시장 전망 살펴보니 "추가 상승여력 남아"

○변동성 확대는 경계해야…'중장기' 접근

■ 미 상무부, 동국S&C 덤핑 마진 4.99% 예비 산정 ○미 상무부, 한국산 풍력 타워 반덤핑 재심 예비 판정

○동국S&C에 덤핑 마진 4.99% 예비 산정

○최종 판정은 5월 예정…소명·불복 절차 가능

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365908707

■ 압구정 3구역 필지 지분 산정 "대지권" vs "전유부분 비율" ○압구정3구역 재건축, 필지 지분 산정 방식 놓고 소송

○조합원 "전유부분 면적 비율" vs 현대건설 "대지권 비율"

○법원, 3월 변론 속행 후 절차 종결 여부 검토

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815370313026

■ "부실한 정보 제공, 에어비앤비 제재 정당" ○법원, 에어비앤비 공정위 제재 적법 판단

○숙박업체 사업자 여부 확인·정보 제공 의무 인정

○에어비앤비 시정 명령 취소소송 패소

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365705899

○국내

○해외

00:30 미국 원유재고

00:30 캐나다 BOC 기자 회견

00:30 미국 쿠싱 원유 재고

04:00 미국 금리결정

04:00 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서

04:30 미국 FOMC 기자 회견

06:30 브라질 금리 결정

06:45 뉴질랜드 무역수지 (MoM) (12월)

08:50 일본 외국채권매수

08:50 일본 주식에 대한 외국인 투자

20:00 프랑스 총 구직자 (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 캐나다 무역수지 (11월)

22:30 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)

22:30 미국 단위노동비용 (QoQ) (3분기)

22:30 미국 무역수지 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -11℃( ▼ 1 ℃) ｜최고기온 : -2℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

