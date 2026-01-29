본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프]

입력2026.01.29 08:00

시계아이콘01분 02초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①정부, 설 성수품 '역대최대' 27만t 푼다…할인지원 910억 투입
②오천피 돌파한 코스피, 육천피 기대감↑…반도체·상법개정이 열쇠
③다주택·고가주택 동시 압박…정부, 집값보다 '기대심리' 겨눈다

MARKET INDEX
설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 S&P500 장중 7000선 돌파

○3대 주가지수 보합 마감

○Fed, 예상대로 금리동결

TOP 3 NEWS
■ '역대 최대' 자금 투입…"사과·돼지고기 27만톤 풀고, 고등어는 반값" 설 물가안정 총력전
○27일 경제관계장관회의에서 민생안정대책 발표
○온누리 상품권 환급 규모도 330억원으로↑
○소상공인 부담 덜기 위해 대출 만기 1년 연장
■ 코스피 오천피 넘어 육천피 갈까…"반도체·상법개정이 이끌 것"
○코스피 28일 장초반 5100포인트도 돌파
○'16만전자' '84만닉스' 지수 상승 견인
○타 업종 실적개선·외국인 수급도 변수 
■ 다주택·고가주택 동시 조준…집값보다 '기대심리' 잡는다
○부동산 자원 과도…성장잠재력 훼손 우려
○양도세 중과부활 유력·1주택자 장특공 만지막
○중과부활 시 1세대 3주택자 최고 세율 82.5%
그래픽 뉴스 : 눌려있다가 지금 터진다…"금은 꼭지, 이젠 여기가 유망" 銀에 시선집중
설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○금값 랠리 속 은값 주목하는 투자자들
○시장 전망 살펴보니 "추가 상승여력 남아"
○변동성 확대는 경계해야…'중장기' 접근

돈이 되는 法
설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 미 상무부, 동국S&C 덤핑 마진 4.99% 예비 산정
○미 상무부, 한국산 풍력 타워 반덤핑 재심 예비 판정
○동국S&C에 덤핑 마진 4.99% 예비 산정
○최종 판정은 5월 예정…소명·불복 절차 가능 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365908707 
■ 압구정 3구역 필지 지분 산정 "대지권" vs "전유부분 비율"
○압구정3구역 재건축, 필지 지분 산정 방식 놓고 소송
○조합원 "전유부분 면적 비율" vs 현대건설 "대지권 비율"
○법원, 3월 변론 속행 후 절차 종결 여부 검토 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815370313026
■ "부실한 정보 제공, 에어비앤비 제재 정당"
○법원, 에어비앤비 공정위 제재 적법 판단
○숙박업체 사업자 여부 확인·정보 제공 의무 인정
○에어비앤비 시정 명령 취소소송 패소
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026012815365705899

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

00:30 미국 원유재고

00:30 캐나다 BOC 기자 회견

00:30 미국 쿠싱 원유 재고

04:00 미국 금리결정

04:00 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서

04:30 미국 FOMC 기자 회견

06:30 브라질 금리 결정

06:45 뉴질랜드 무역수지 (MoM) (12월)

08:50 일본 외국채권매수

08:50 일본 주식에 대한 외국인 투자

20:00 프랑스 총 구직자 (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 캐나다 무역수지 (11월)

22:30 미국 비농업부문 생산성 (QoQ) (3분기)

22:30 미국 단위노동비용 (QoQ) (3분기)

22:30 미국 무역수지 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -11℃(1℃) ｜최고기온 : -2℃(1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
설 장보기 부담 던다…정부, 할인 910억·27만t 성수품 대방출 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"휴가비 20만원 줬더니 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기