시민 총 쏜 美ICE가 동계올림픽에? '화들짝' 이탈리아 "제발 오지 마"

2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 미국 이민세관단속국(ICE) 요원들이 보안 작전에 참여할 예정이라는 소식이 전해지면서 이탈리아 내에서 거센 반발이 거세게 일고 있다.

28일 연합뉴스는 AFP·AP통신 등을 인용해 주세페 살라 밀라노 시장이 라디오 인터뷰에서 ICE 요원 투입 방침에 대해 "그들은 밀라노에서 환영받지 못한다"며 강한 거부감을 드러냈다고 보도했다. 특히 살라 시장은 "우리의 민주적인 치안 운영 방식과 ICE의 활동 방식은 서로 양립할 수 없다"며 "이탈리아 정부가 미국 대통령에게 '아니오'라고 말할 수는 없는 것인가"라고 반문했다.

이탈리아 주재 미국 대사관에 따르면 ICE 요원들은 올림픽 기간 이탈리아 당국의 안보 활동을 지원하는 역할로 투입될 예정이다. ICE 측은 "모든 작전은 이탈리아 당국의 지휘 아래 이뤄지며, 해외에서 이민 단속 활동을 수행하지 않는다"고 해명했다. 또 ICE 산하 국토안보수사국(HSI)을 포함한 미연방기관들이 과거 국제 스포츠 행사에서 보안 지원을 한 전례가 있다고 설명했다.

그러나 ICE 요원들이 실제로 수행할 구체적인 역할이 공개되지 않으면서 우려는 쉽게 가라앉지 않고 있다. 중도 야당 비바이탈리아는 "ICE는 폭력과 권한 남용, 인권 침해의 상징"이라며 "이들을 이탈리아에 들이는 것은 무책임한 결정"이라고 비판했다. 이탈리아 대형 노조 USB는 다음 달 6일 올림픽 개막일에 맞춰 '미니애폴리스에서 밀라노까지'를 슬로건으로 한 반대 집회를 예고했다.

이번 논란의 배경에는 최근 미국에서 발생한 ICE 총격 사망 사건이 있다. 지난 7일과 24일 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 미국 시민 2명이 이민 단속 과정에서 총격으로 숨졌다. 미국 정부는 요원들의 생명이 위협받았다고 주장했지만, 과잉 대응이라는 비판이 이어지고 있다.

이에 대해 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외무장관은 "무장한 인물을 체포하는 것과 사살하는 것은 분명히 다른 문제"라며 미국의 단속 방식을 우회적으로 비판했다. ICE 측은 재차 "올림픽 기간 중 활동은 위험 완화를 위한 기술·정보 지원에 국한된다"고 강조했지만, 이탈리아 정치권과 시민사회는 인권 침해 가능성과 치안 주권 문제를 이유로 반대 입장을 굽히지 않고 있다. 올림픽을 불과 한 달 앞둔 상황에서 ICE 투입을 둘러싼 논란은 당분간 이어질 전망이다.





