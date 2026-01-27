[포토] 조문객 맞이하는 김민석-정청래

김민석 국무총리(왼쪽)와 정청래 더불어민주당 대표(오른쪽)가 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 조문객을 맞이하고 있다. 2026.1.27 사진공동취재단







