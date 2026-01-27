본문 바로가기
"난 대기번호 안받아"… BNK부산은행, 은행방문예약 서비스

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.27 15:15

예약부터 서류까지, 고객 체류시간 최소화

예약기반 상담, 고객편의·서비스품질 높여

BNK부산은행(은행장 김성주)이 고객의 은행업무 시간을 줄여주는 '방문예약 서비스'에 들어갔다.


부산은행은 고객의 편리한 은행 방문을 위해 '은행방문예약 서비스'를 51개 영업점에서 시행한다고 27일 알렸다.

'은행방문예약 서비스'는 고객이 은행 방문 전 모바일을 통해 영업점과 방문 일시를 사전에 예약하고 실시간 모바일 대기번호표 발급과 필요 서류 작성까지 한번에 처리할 수 있는 서비스다. 방문 당일 고객 혼잡으로 인한 대기 시간을 줄이고 보다 빠르고 효율적인 금융 상담이 가능해진다.


고객은 원하는 영업점을 미리 예약해 혼잡한 시간대를 피할 수 있으며 은행 방문 전 스마트폰이나 태블릿으로 관련 서류를 사전에 작성하면 현장 대기 시간도 크게 단축된다.


특히 영업점 내 혼잡도를 완화하고 고객 분산 방문을 유도해 창구 업무 효율성과 전반적인 서비스 생산성 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

부산은행 김용규 경영기획그룹장은 "은행방문예약 서비스 도입을 통해 심층 상담이 필요한 고객과 단순 업무 고객을 구분해 보다 체계적으로 대응할 수 있는 프로세스를 마련했다"며 "지속적인 프로세스 혁신을 통해 고객의 눈높이에 맞춘 한차원 높은 은행 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행 본점.

BNK부산은행 본점.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
