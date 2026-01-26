본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

안규백, 콜비 美 정책차관 접견…전작권·핵잠 건조 등 논의

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.01.26 14:08

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안 장관, 대북정책 설명 "굳건한 연합방위태세 유지 무엇보다 중요"

안규백 국방부장관은 26일 오전 국방부에서 엘브리지 콜비 미국 전쟁부(국방부) 정책차관을 접견하고 한반도 안보정세, 핵추진잠수함, 전시작전통제권 전환, 국방력 강화 등 한미동맹 현안에 대한 심도있는 논의를 나눴다.


안규백 국방부장관은 26일 오전 국방부를 방문한 엘브리지 콜비 미 전쟁부 정책차관을 만나 한반도 안보정세, 핵추진잠수함, 전작권 전환 등 한미동맹 현안에 대해 논의를 나누었다. (사진제공=국방부)

안규백 국방부장관은 26일 오전 국방부를 방문한 엘브리지 콜비 미 전쟁부 정책차관을 만나 한반도 안보정세, 핵추진잠수함, 전작권 전환 등 한미동맹 현안에 대해 논의를 나누었다. (사진제공=국방부)

AD
원본보기 아이콘


안 장관은 지난해 한미 정상 간의 공동설명서(조인트팩트시트) 합의 및 제57차 한미안보협의회의(SCM) 개최가 한미동맹 발전의 역사적 전환점이 됐다고 평가했다.

또한 올해를 양국 국방협력의 실질적인 성과를 창출하는 해로 만들어나가자고 당부했다. 콜비 차관은 부임 이후 첫 해외 순방국으로 한국을 가장 먼저 방문하는 것이라고 강조했다. 아울러 모범 동맹국(model ally)인 대한민국과의 국방협력을 강화하기 위해 지속적으로 노력하겠다고 말했다.


양측은 한국의 핵추진잠수함 건조를 위한 협력이 한반도 방위에 있어 한국군 주도의 방위 역량을 강화하는 한편, 한미 군사동맹을 한층 격상시키는 중요한 이정표가 될 것이라는 데 공감했다. 이를 위해 긴밀히 공조해 나가기로 했다.


안 장관은 한국군 주도의 한반도 방위를 구현하기 위해 전시작전통제권 전환이 필수적이라고 강조했다. 이와 함께 전작권 전환의 조건 충족을 가속화하기 위한 로드맵 발전 등 전작권 전환을 위한 소통과 협력을 강화할 것을 당부했다.

끝으로 안 장관은 한반도의 평화와 안정을 위해 굳건한 연합방위태세 유지가 무엇보다도 중요하다고 언급했다. 또 이러한 연합방위태세를 바탕으로 한반도 평화공존을 위한 우리 정부 대북정책 방향을 설명했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나야, 주인공' 무대 오른 대통령"센 척하시네" 조롱도 인기도 폭발했다

美 초강력 눈폭풍에…하늘길 멈추고 난방비 치솟을듯

'레벨4 무인 로보택시' 연내 서울 도심 달린다

"수도권 떠난 청년 취업자들, 6개월 버티면 720만원 더"

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

신학기 노트북 한대가 500만원? 실화냐!

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기