본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 대외경제장관회의 주재한 구윤철 부총리

조용준기자

입력2026.01.26 08:54

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 대외경제장관회의 주재한 구윤철 부총리
AD
원본보기 아이콘

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 참석, 한중, 한일 정상회담 경제분야 성과 및 후속조치 추진계획 등에 대해 발언하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

새로운 이슈 보기