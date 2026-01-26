구로구, AI·드론 동원해 봄철 산불 감시

116일간 대책본부 가동·3단계 진화체계

서울 구로구(구청장 장인홍)가 1월 20일부터 5월 15일까지 116일간을 '2026년 봄철 산불방지 대책 기간'으로 정하고 산불방지 종합대책을 본격 추진하고 있다고 26일 밝혔다.

구로구는 드론 기반 AI 산불감시시스템을 활용해 관내 임야를 상시 감시하고 있다. 구로구 제공.

구는 산불 예방과 신속한 초동 진화를 위해 인공지능(AI) 감시시스템과 드론을 투입하고, 산불방지대책본부를 설치해 대응체계를 가동 중이다.

구는 공원녹지과를 중심으로 6개 근무조를 편성해 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 공휴일은 오후 6시까지 산불 상황을 실시간 점검하고 있다.

산불 감시에는 드론과 관제 PC를 연동한 AI 산불감시시스템과 산불감시보조원, 산림재난대응단 등이 투입된다. 매봉산, 와룡산, 천왕산, 개웅산 등 19개 감시 지점에 인력을 배치하고, 주요 등산로에는 인화물질 반입금지 안내문을 설치해 현장 단속을 병행하고 있다.

산불 진화 체계는 발생 규모에 따라 3단계로 구분된다. 1차 진화대는 공원녹지과 직원이 초동 진화를 맡고, 1㏊ 이상으로 확산되면 건설정책국과 동 진화대원이 투입된다. 5㏊ 이상의 대형 산불 발생 시에는 구와 동 전 직원 1000명 이상이 참여하는 3차 진화대가 가동된다.

구는 산불 조심 문안을 소식지와 누리집에 게재하고 현수막과 전단지로 홍보를 전개하고 있다. 구로소방서 등과 합동 산불진압훈련도 실시했다. 산불이나 의심 상황을 발견할 경우 즉시 119로 신고하면 된다.

구로구 관계자는 "드론과 AI를 활용한 감시체계를 중심으로 산불 예방과 신속한 대응에 집중하고 있다"며 "철저한 대비를 통해 산불로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



