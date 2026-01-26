비만약 大戰, 미국서도 마운자로 한판승

미국·한국서 마운자로 처방 1위 부상

복용 편의성 경쟁 속 경구 비만약 주목

新기전 비만치료제 경쟁 본격화

미국 최대 비만치료제 시장에서 후발주자인 일라이 릴리의 마운자로(성분명 티르제파티드)가 노보 노디스크의 위고비(성분명 세마글루티드)를 앞질렀다. 최근 한국에서도 마운자로 처방 건수가 위고비를 넘어선 데 이어 글로벌 시장에서도 마운자로가 업계 1위 제품으로 자리 잡는 모습이다.

글루카곤 유사 펩티드(GLP-1) 계열 비만치료제 시장을 처음 열며 선두를 달려온 위고비는 높은 대중 인지도를 바탕으로 초기 우위를 확보했지만 체중 감량 효과에서 마운자로에 뒤처진다는 평가가 확산되면서 주도권을 내줬다.

비만치료제 시장이 장기 치료 단계로 접어들면서 글로벌 제약사들의 경쟁은 단순한 시장 선점에서 벗어나 체중 감량 효과의 격차와 복용·투여 편의성 개선을 둘러싼 정면 승부로 옮겨가고 있다.

22일(현지시간) 미국 의료데이터 분석 기업 트루베타 연구팀이 논문 사전공개 사이트 '메드아카이브'에 공개한 연구 결과에 따르면 2025년 한 해 미국에서 비만치료를 목적으로 신규 처방을 받은 환자 수는 티르제파티드가 30만8436명으로 세마글루티드(26만8191명)을 넘어섰다. 연구팀에 따르면 연간 신규 처방 환자 기준으로 두 약물의 순위가 뒤바뀐 것은 이번이 처음이다. 2025년은 시장에서 마운자로의 우위가 굳어진 첫 해라는 평가다.

마운자로의 우위는 한국 시장에서도 뚜렷하다. 마운자로는 국내 출시 넉 달 만에 처방 10만 건에 육박하며 기존 1위였던 위고비를 제쳤다. 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 11월 마운자로 처방 건수는 9만7000여 건으로 전월 대비 23% 넘게 증가했다. 출시 첫 달인 지난해 8월과 비교하면 5배 이상 늘어난 수치다. 위고비 처방 건수는 지난해 9월을 정점으로 두 달 연속 감소했다.

GLP-1 계열 비만 치료제 경쟁은 장기 복용 편의성을 중심으로 한 2차전으로 이어질 전망이다. 이번 연구에 따르면 지난해 GLP-1 계열 비만치료제를 처방받고 60일 이내 실제로 약을 수령한 비율은 47.5%에 불과했다. 비만치료제 시장이 초기 확산 단계를 지나 장기 복용 환자 중심의 구조로 이동하고 있는 신호로 해석된다. 특히 비만 적응증의 경우 보험 적용이 제한적인 데다 약가 부담이 커 처방이 실제 복용으로 이어지지 않는 사례도 적지 않은 것으로 분석된다. 이에 따라 환자의 복용·투여 편의성을 높이는 동시에 비용 부담을 낮추는 전략이 글로벌 제약사들의 핵심 경쟁 지점으로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

체중 감량 효과의 절대적 우위를 둘러싼 경쟁도 동시에 전개될 것으로 보인다. 일라이 릴리가 시행한 임상시험에서 고용량 투여 시 평균 체중 감소율이 약 21%에 달해 위고비의 주요 임상 결과(약 15%)를 웃도는 수치를 기록했다. 이 같은 결과가 알려지면서 마운자로에 대한 환자 선호도도 빠르게 높아졌다. 현재 마운자로가 채택한 GLP-1·인슐린 분비 촉진 폴리펩티드(GIP) 이중작용제보다 한 단계 발전한 삼중작용제 기전 연구가 속도를 내고 있는 만큼 글로벌 시장 주도권 싸움은 더욱 치열해질 전망이다.

업계 1위를 되찾기 위한 노보 노디스크는 경구용 약물로 반격에 나선다. 주 1회 주사제 중심의 시장 구도를 흔들기 위해 '알약 형태의 위고비'인 경구용 세마글루티드의 비만 적응증 확대를 추진하고 있다. 현재 비만 치료를 목표로 한 경구용 세마글루티드는 지난해 말 미국식품의약국(FDA) 승인을 받고 올해 초 시장 공략을 본격화한다.

체중 감량 효과를 끌어올리기 위한 복합 기전 전략도 병행하고 있다. 노보 노디스크는 세마글루티드와 아밀린 작용제를 결합한 복합제 후보물질 카그리세마(CagriSema)를 차세대 비만 치료제로 개발 중이다. 카그리세마는 장기 지속형 아밀린 유사체 '카그릴린티드'와 GLP-1 작용제 세마글루티드를 결합한 주 1회 투여 주사제로 승인되면 최초의 GLP-1·아밀린 복합 비만 치료제가 된다.





