의정부시, 개인택시조합 간담회 개최…운수종사자 처우 개선 모색

경기 의정부시는 지난 21일 의정부시 개인택시조합을 방문해 택시운수종사자들과 정책간담회를 열고, 택시 운영 여건과 애로사항을 청취했다.

지난 21일 의정부시 개인택시조합 정책간담회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 시민 이동을 담당하는 택시운수종사자들의 근무 여건과 택시 업계가 겪는 어려움을 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐으며, 개인택시조합장과 운영위원, 대의원 등이 참석했다.

간담회에서 택시운수종사자들은 ▲운수종사자 쉼터 개선 ▲택시 승강장 확충 및 정비 ▲택시 업계 재정 지원 확대 등 현장에서 체감하는 건의사항을 전달했다.

시는 제안된 사항 가운데 즉시 검토가 가능한 내용은 관련 부서를 통해 신속히 살피고, 중·장기 검토가 필요한 사안은 부서별 검토를 거쳐 개선 방안을 모색할 계획이다.

시는 이번 간담회에서 수렴한 의견을 바탕으로 택시 정책의 우선순위를 정하고 운수종사자 복지 증진과 택시 산업의 안정적 운영을 위한 지원 방안을 지속적으로 검토해 나갈 방침이다.

의정부시 관계자는 "어려운 여건 속에서도 시민 이동을 책임지고 있는 택시운수종사자들의 역할이 중요하다"며 "근무 여건 개선은 서비스 품질과도 연결되는 만큼, 현장 의견을 바탕으로 지원 방안을 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>