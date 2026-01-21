본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

이재용 삼성전자 회장 주식재산 30조원 돌파…1년 동안 2.5배 '↑'

이정윤기자

입력2026.01.21 18:18

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산 규모가 처음으로 30조원을 넘어섰다.


21일 한국CXO연구소에 따르면 이재용 삼성전자 회장이 보유하고 있는 ▲삼성전자 ▲삼성물산 ▲삼성생명 ▲삼성SDS ▲삼성E&A ▲삼성화재 ▲삼성전자 우선주 등 7개 주식 종목의 합산 평가액은 이날 기준 30조2523억원으로 집계됐다.

지난해 1월2일 주식평가액 11조9099억원과 비교하면 2.5배 이상 늘었다.


특히 이재명 정부 들어 주가 상승세가 이어지면서 이 회장의 보유 주식평가액은 15조9671억원(111.8%)가량 늘어났다.


지난해 10월10일에는 보유 주식재산 규모가 20조7178억원을 기록, 처음으로 20조원대에 진입했다. 2021년 4월30일 고(故) 이건희 선대회장에게서 주식을 상속받은 이후 4년5개월여 만이다.

이 회장의 주식 재산이 15조원대에서 20조원대로 늘어나는 데 4년5개월 정도가 걸렸는데 20조원 돌파 후 30조원대에 진입하는 데에는 104일밖에 걸리지 않았다.


오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재명 정부 출범 이후 기업과 주식 시장에 대한 투명성과 신뢰를 높이기 위한 각종 제도 개선이 추진되는 가운데 인공지능(AI)·반도체 산업에 대한 기대감이 겹치면서 최근 몇 개월간 주가가 가파른 상승세를 보였다"며 "특히 올해 1분기 경영 성과에 따라 삼성전자를 포함한 시총 대장주들의 주가 상승 흐름이 이어질지 아니면 속도 조절 국면에 들어설지가 판가름 나는 분기점이 될 것"이라고 분석했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

EU 집행위원장 "우린 갈림길 서 있어…자체적 힘 필요"

새로운 이슈 보기