이재용 삼성전자 회장 주식재산 30조원 돌파…1년 동안 2.5배 '↑'

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산 규모가 처음으로 30조원을 넘어섰다.

21일 한국CXO연구소에 따르면 이재용 삼성전자 회장이 보유하고 있는 ▲삼성전자 ▲삼성물산 ▲삼성생명 ▲삼성SDS ▲삼성E&A ▲삼성화재 ▲삼성전자 우선주 등 7개 주식 종목의 합산 평가액은 이날 기준 30조2523억원으로 집계됐다.

지난해 1월2일 주식평가액 11조9099억원과 비교하면 2.5배 이상 늘었다.

특히 이재명 정부 들어 주가 상승세가 이어지면서 이 회장의 보유 주식평가액은 15조9671억원(111.8%)가량 늘어났다.

지난해 10월10일에는 보유 주식재산 규모가 20조7178억원을 기록, 처음으로 20조원대에 진입했다. 2021년 4월30일 고(故) 이건희 선대회장에게서 주식을 상속받은 이후 4년5개월여 만이다.

이 회장의 주식 재산이 15조원대에서 20조원대로 늘어나는 데 4년5개월 정도가 걸렸는데 20조원 돌파 후 30조원대에 진입하는 데에는 104일밖에 걸리지 않았다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재명 정부 출범 이후 기업과 주식 시장에 대한 투명성과 신뢰를 높이기 위한 각종 제도 개선이 추진되는 가운데 인공지능(AI)·반도체 산업에 대한 기대감이 겹치면서 최근 몇 개월간 주가가 가파른 상승세를 보였다"며 "특히 올해 1분기 경영 성과에 따라 삼성전자를 포함한 시총 대장주들의 주가 상승 흐름이 이어질지 아니면 속도 조절 국면에 들어설지가 판가름 나는 분기점이 될 것"이라고 분석했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



