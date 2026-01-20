본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]"피지컬 AI 선두주자"…현대차, 시총 100조 돌파

김진영기자

입력2026.01.20 09:22

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대차 가 사상 처음 50만원을 돌파했다.


20일 오전 9시 5분 기준 현대차는 1.15%(5500원) 오른 48만5500원에 거래되고 있다. 앞서 넥스트레이드 프리마켓에선 주가가 7% 가까이 뛰며 역대 최고가(50만7000원)를 경신했다. 시가총액 역시 사상 처음으로 100조원 고지를 돌파했다.

'CES 2026'을 계기로 현대차가 보유한 보스턴다이나믹스(BD) 지분 가치가 시장의 재조명을 받으면서 최근 피지컬 AI 선두주자로 떠오르고 있다.


유지웅 다올투자증권 연구원은 "지난해 BD의 유상증자 당시 밸류에이션은 약 23조원 내외로, 대량 생산 시점인 2030년에는 100조원 도달이 가능할 것으로 보인다"며 이 경우 현대차 주주가 인식 가능한 지분가치는 27조원에 이를 것으로 추산했다.


글로벌 완성차 시가총액 2위인 도요타에 대한 현대차의 비교우위도 뚜렷해질 전망이다. 유 연구원은 "올해 하반기로 갈수록 페이스카 출시와 리얼월드 데이터 확보 차량 출시로 자율주행 로드맵이 명확해지고, 신흥시장 현지화 배터리 연구소 확대 등 사업 재편을 통해 토요타와의 EV 시장성 격차를 벌릴 것"이라며 목표주가를 47만원에서 64만원으로 상향했다.

[특징주]"피지컬 AI 선두주자"…현대차, 시총 100조 돌파
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 "40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기