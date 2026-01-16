롯데호텔, 업계 최초 정부주도 휴머노이드 개발 참여

산업통상부 주관 '로봇산업 핵심기술개발 사업'

국책과제 주관기관 선정

2030년까지 전 지점 상용화 모델 확산 목표

롯데호텔앤리조트는 호텔업계 최초로 정부 주도의 휴머노이드 기술 개발 사업에 참여해 인공지능(AI) 로봇을 활용한 미래형 호텔 서비스 구축에 나선다고 16일 밝혔다.

롯데호텔앤리조트는 산업통상부가 주관하는 '로봇산업 핵심기술개발 사업' 국책과제 주관기관으로 선정돼 호텔 환경에 최적화된 휴머노이드 로봇의 개발과 실증을 추진한다.

롯데호텔 서울 전경. 롯데호텔앤리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 호텔 업무에 필요한 섬세한 손동작 구현을 위한 다섯손가락(5-Finger) 기반 조작 기술과 예측 불가능한 동선 및 구조를 가진 실내 공간에서의 자율주행 능력 등 고난도 기술을 현장에서 검증하고 고도화할 계획이다.

우선 고객과 직접 접촉하지 않는 객실 정비, 비품 운반, 시설 관리 등의 업무에 휴머노이드 로봇을 먼저 투입해 운영 데이터를 축적한다는 구상이다. 이후 컨시어지, 체크인 등 대면 서비스 영역으로 범위를 확대해 나갈 방침이다.

리얼월드 휴머노이드 로봇. 롯데호텔앤리조트 제공 원본보기 아이콘

롯데호텔앤리조트는 롯데호텔 서울을 첫 시범 운영지로 지정하고 실제 호텔 업무 환경을 기반으로 한 직무 분석 및 타당성 진단(PoC)에 착수했다. 또 '피지컬 AI'와 '로보틱스 파운데이션 모델(RFM)'을 개발하는 딥테크 기업 리얼월드(RLWRLD)와 협약을 체결하고, 오는 10월부터 호텔 운영 특성을 반영한 휴머노이드를 도입하는 마스터플랜을 수립하고 있다.

롯데호텔앤리조트는 축적된 운영 데이터를 바탕으로 학습 모델을 고도화해 2030년까지 전 지점에 상용화 모델을 확산하겠다는 목표다. 롯데호텔앤리조트 관계자는 "미래 호텔 서비스의 기준을 함께 설계하는 기술 파트너로서 경쟁력을 인정받았다"며 "프로젝트를 통해 축적된 기술과 운영 노하우를 지식재산권(IP)으로 고도화해 호텔·병원·실버타운 등 고품격 접객 산업 전반으로 기업간거래(B2B) 솔루션을 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>