본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

함안 중부내륙고속도로 달리던 7.5t 화물차서 '불' … 인명피해 없어

영남취재본부 이세령기자

입력2026.01.09 16:12

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
소방대원들이 화물차에서 치솟는 불길을 진화하고 있다. 경남소방본부 제공

소방대원들이 화물차에서 치솟는 불길을 진화하고 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

9일 오전 2시 28분께 경남 함안군 칠서면 중부내륙고속도로 대구 방향 칠서나들목(IC) 인근을 달리던 7.5t 화물차에서 '펑' 소리와 함께 불이 났다.


이 불로 화물차에 실려있던 고체 가루 형태 플라스틱 수지 원료 10t이 소실되고 차량 뒤쪽과 짐칸이 불타 소방서 추산 1800만원 상당의 재산피해가 발생했다.

50대 운전자는 뒷바퀴 쪽에서 '펑' 소리와 함께 검은 연기가 피어오르는 것을 보고 차량을 갓길에 세운 후 탈출해 인명피해는 없었다.


신고받고 출동한 소방 당국은 소방대원 31명 등 인력 36명, 장비 15대를 투입해 이날 오전 3시 14분께 큰불을 잡고 오전 3시 57분께 진화를 마쳤다.


화재 당시 운전자는 울산에서 출발해 경기도 안산으로 수지 원료를 납품하러 가던 길이었던 것으로 파악됐다.

화재 여파로 일대 고속도로 2차로가 2시간가량 통제됐으나 차량 통행이 적은 새벽 시간이라 별다른 정체는 없었던 것으로 전해졌다.


경찰과 소방 당국은 운전사 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

새로운 이슈 보기