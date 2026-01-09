본문 바로가기
경북교육청, 학교급식실 근무 조리사 24명·조리원 298명 채용

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.09

경북교육청(교육감 임종식)은 9일, 학교 급식실에서 근무하게 될 조리사 24명과 조리원 298명 등 322명 규모의 '2026년 상반기 교육공무직원(조리 종사자) 채용계획'을 발표했다.


이번 조리사조리원 채용은 지난해 6월 경북교육청이 발표한 '맞춤형 학교 급식 종합대책'이 적용되는 첫 채용으로, 조리 종사자의 근무 여건과 처우개선을 반영한 것이 특징이다.

경북교육청

경북교육청

경북교육청은 해당 종합대책을 통해 2026년 3월부터 전국 최초로 2~3식 학교 조리 종사자의 근무 형태를 기존 방학 중 비근무에서 상시근무로 전환한다.

이는 전체 조리종사자의 40.3%에 해당하는 규모로, 방학 중에도 안정적인 급여를 보장해 23식 학교 기피 현상 완화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 다만, 상시근무를 희망하지 않는 경우에는 1식 학교로 전보도 가능하도록 했다.


이와 함께 조리원 배치 기준도 개선한다. 급식 인원 301명 이상에 적용하는 배치 기준을 기존 150명 단위에서 130명 단위 증원으로 조정해, 급식 인원 500명 이상 학교는 평균 1명, 1000명 이상 학교는 평균 2명 정도의 조리원이 추가 배치될 예정이다. 이를 통해 급식 인원이 많은 대규모 학교의 조리 인력난 해소에 도움이 될 전망이다.


한편, 경북교육청은 오는 12일 경북교육청과 22개 교육지원청 홈페이지를 통해 채용 공고를 실시하며, 원서 접수는 14일부터 20일까지 진행할 예정이다.

임종식 경북교육감은 "양질의 학교급식이 제공되기 위해서는 무엇보다 급식실에서 근무하는 조리종사자들의 안정적인 고용환경이 중요하다"라며, "조리종사자 처우 개선을 지속적으로 추진하고 있는 만큼, 많은 분들의 관심과 지원을 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
