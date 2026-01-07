한중 벤처스타트업 서밋 개최…中 진출 교두보 마련

정상외교 계기 협력 무대 마련

CMBI와 2500만달러 펀드 조성

"글로벌 시장 도약 위해 지속 지원"

중소벤처기업부는 7일 중국 상해국제회의중심에서 '한중 벤처스타트업 서밋'을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 한중 벤처스타트업 생태계 협력 기반과 국내 기업들의 중국 진출 토대를 마련하기 위해 진행됐다. 이날 행사는 '한중 벤처스타트업과의 대화' '한중 투자콘퍼런스' '한중 비즈니스 밋업' 등으로 구성됐으며 중국 진출을 희망하는 국내 우수 스타트업의 제품·기술 전시도 함께 운영됐다.

이재명 대통령이 7일 중국 상하이 국제회의중심에서 열린 한중 벤처스타트업 서밋에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

양국 정부 고위급 인사와 스타트업, 벤처캐피털(VC), 대기업 등 생태계 관계자 400여명이 참석한 가운데 진행한 메인 행사에서는 양국을 대표하는 벤처스타트업 관계자들이 '한중 창업생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로'를 주제로 '한중 벤처스타트업과의 대화'를 진행했다. 유망 스타트업 대표, 투자자, 연구자 등이 함께 무대에 올라 한중 창업 생태계에 대한 경험을 공유하고 협력 방향을 논의했다.

양국의 대표 유니콘 기업인 중국 브레인코의 한비청 대표와 서범석 루닛 대표는 양국을 오가며 기술 혁신을 이끌어내고 있는 이야기를 공유했다. 중국 스타트업 미니맥스의 옌쥔제 대표는 중국 스타트업 생태계의 특징과 한국의 인재와의 연결 필요성을 강조했다.

또한 중국에서 활동하고 있는 한국 스타트업 마음AI 최홍석 대표와 시엔에스의 안중현 대표는 양국의 기술 역량과 시장 강점을 결합한 협력 가능성을 제시했으며, 초상은행국제(CMBI)의 훠젠쥔 대표는 중국 투자자들의 관점에서 본 한국 스타트업의 강점을 설명하고 중국 글로벌펀드를 통한 벤처투자 분야에서의 한중 협력 계획을 설명했다.

한중 투자 콘퍼런스에는 아시아 투자 동향 발표, 한중 투자시장 IR, 양국 협력방안 패널 토의 등이 진행됐다. 특히 이번 행사에서는 한국벤처투자-CMBI 글로벌펀드 체결식이 열렸다. CMBI가 운용사(GP)로 참여하는 글로벌펀드는 한국 모태펀드가 1000만달러를 출자하고, 2500만달러 규모로 조성될 예정이다. 이 펀드는 모태펀드 출자금액 이상을 국내 스타트업에 투자하고, 국내 기업의 중국 진출 가교 역할을 할 예정이다.

한중 비즈니스 밋업에서는 양국 스타트업과 투자자 간의 실질적인 비즈니스 매칭과 투자 상담이 집중적으로 이뤄졌다. 스타트업 IR, 한중 교류회, 비즈니스 매칭 등 프로그램을 통해 국내 스타트업이 중국 현지 파트너를 발굴하고, 공동 사업 및 기술 협력 가능성을 검토할 수 있도록 했다.

행사장에는 한·중 스타트업 전시관도 운영됐다. 중국 진출을 희망하는 한국의 유망 스타트업 10개사가 행사에 참여한 중국 투자자, 기업 등을 대상으로 혁신 기술·제품을 선보였다. 중국 상하이에 본사를 둔 중국의 대표적인 로봇 스타트업 아지봇이 휴머노이드 로봇을 전시하기도 했다.

한성숙 중기부 장관은 "한중 벤처스타트업 서밋은 정상외교를 계기로 형성된 협력 분위기를 스타트업과 벤처투자 협력으로 구체화한 자리"라며 "이번 행사를 계기로 양국의 벤처스타트업이 함께 성장하고 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자



