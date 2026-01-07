[특징주]현대차 로봇기업 변신에…현대오토에버, 11%↑

현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 39,000 등락률 +12.50% 거래량 884,381 전일가 312,000 2026.01.07 10:02 기준 관련기사 [특징주]정의선·젠슨황 회동에…현대차, 6%대 랠리새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크]증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면 전 종목 시세 보기 close 가 7일 강세다. 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 아틀라스 공개와 함께 본격적인 로봇 양산을 선언하자 로보틱스 SI(시스템통합) 구축을 담당하는 현대오토에버에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

이날 오전 10시2분 현대오토에버는 전 거래일 대비 3만5500원(11.38%) 오른 34만7500원에 거래되고 있다.

앞서 현대차그룹은 신년사를 통해 그룹 역량을 결집한 '로봇 생태계' 조성 계획을 발표했다. 4개 핵심 전략 계열사로 ▲보스턴다이내믹스(설계/기술 개발) ▲현대차(제조/AI 학습 PoC) ▲현대모비스(부품) ▲현대오토에버(SI/관제시스템)이 소개된 바 있다.

현대오토에버는 로봇의 기획-개발-판매-사후관리 전 라이프사이클 내 컨설팅·구축·운영을 맡게 될 예정이다. 증권가에선 로봇 재판매부터 통합 솔루션 등이 모두 매출로 인식될 것으로 예상되기 때문에 29년까지의 실적 성장 가시성은 매우 높은 것으로 보고 있다.

남주신 DB증권 연구원은 전날 현대오토에버의 목표주가는 기존 26만원에서 38만원으로 상향 조정하기도 했다. 남 연구원은 "2026~2027년 실적 추정치 상향하여 과거 S/W 기대감이 형성되고 고성장했던 시기의 밸류인 PER 33.7배를 적용해 목표주가를 상향한다"고 설명했다.





