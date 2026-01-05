구포부민병원, 김동현 내과 전문의 병원장 임명

재활·내과 협진 강화… 서부산 재활전문병원 새 도약

인당의료재단 구포부민병원(이사장 정흥태)은 5일 신임 병원장에 김동현 내과 전문의를 임명했다.

구포부민병원 김동현 신임 병원장(오른쪽)이 기념촬영하고 있다. 구포부민병원 제공 AD 원본보기 아이콘

구포부민병원은 2008년 개원한 서부산권역 최대 규모 재활전문 의료기관으로, 재활과 내과를 중점 진료 분야로 운영하고 있다. 특히 재활 치료가 필요한 환자 가운데 내과계 복합질환을 동반한 환자 치료에 강점을 갖춘 병원으로 평가받고 있다.

신임 김동현 병원장은 인제대학교 의과대학을 졸업하고 춘해병원에서 수련을 마친 내과 전문의다. 이후 교육연구부장을 역임했으며, 서부산센텀병원에서는 내과 전문의 겸 교육부장으로 근무했다. 2021년부터는 부산부민병원 소화기센터장으로 재직하며 진료와 센터 운영을 이끌어왔다.

김 병원장은 2025년 9월부터 구포부민병원에서 진료를 시작해 소화기 질환과 건강검진 환자 치료를 담당해 왔으며, 대한내과학회와 대한소화기학회 정회원으로 활동하며 내과계 질환에 대한 연구와 학술 활동에도 꾸준히 참여하고 있다.

김동현 병원장은 "재활·내과 중심 병원인 구포부민병원 개원 이래 두 번째 내과계 병원장으로 임명돼 막중한 책임감을 느낀다"며 "재활의학과와 내과 간 유기적인 소통과 협진을 통해 환자 개개인에 맞춘 세심한 진료를 제공하겠다"고 말했다.

이어 "부민병원그룹이 개원 40주년을 맞아 새로운 도약을 준비한 것처럼, 구포부민병원 또한 지난 17년간 직원들의 헌신으로 성장해 왔다"며 "소통과 화합을 바탕으로 지속 가능한 병원으로 발전해 나가겠다"고 포부를 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>