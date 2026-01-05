에그앤씨드, 국산콩 100% 유기농 두부 출시…"전통 간수로 빚은 고소함"

무소포제·무유화제 원칙, 청정 바닷물 유래 자연 간수 사용

에그앤씨드는 국산콩 100%만을 사용한 유기농 두부를 선보인다고 5일 밝혔다.

회사측 설명에 따르면 이 두부는 무소포제·무유화제 원칙을 지킨다. 응고제는 화학성분이 아니라 청정 바닷물에서 추출한 자연 간수를 사용한다. 전통 방식 그대로 콩의 결을 살려 담백하고 탄탄한 식감을 구현하며, 콩 본연의 향을 또렷하게 전달한다.

제조 철학은 단순하다. 불필요한 첨가물을 덜고, 좋은 콩과 자연 간수만으로 완성한다. 그 결과 국산 유기농 콩의 고소함이 살아 있고, 조리 시 물성 붕괴가 적어 찌개·부침·구이·샐러드 어디에든 안정적으로 어울린다. 일상 단백질 보충이 필요한 소비자, 간결한 원재료를 선호하는 소비자, 아이에게 안심하고 줄 수 있는 건강한 식재료를 찾는 소비자에게 특히 적합하다.

애그앤씨드 관게자는 "국산콩 100% 유기농 두부는 재료의 출처가 분명한 두부를 찾는 이들에게 새로운 기준이 된다"면서 "국산콩의 풍미와 자연 간수의 담백함으로 매일의 식탁을 더 건강하게 완성한다. 온라인 구매는 '아이리'에서 가능하다"고 말했다.





