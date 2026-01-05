동두천시, 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 모집

경기 동두천시는 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 신청을 오는 7일부터 9일까지 각 동 행정복지센터에서 접수한다고 5일 밝혔다.

이번 상반기 사업은 소요산 관광지 환경정비와 주·정차 관리사업 분야에서 총 5명을 선발할 예정이며, 참여 자격은 만 18세 이상 근로 능력이 있는 시민으로 가구소득이 기준중위소득 70% 이하이면서 재산이 4억 원 이하인 경우다. 다만 청년층의 참여 확대를 위해 만 18세부터 34세까지의 근로 능력이 있는 청년 구직자는 선발 기준 점수표 적용을 제외하고 우선 선발할 계획이다.

참여를 희망하는 시민은 접수 기간 내 신분증 등 관련 서류를 지참해 거주지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

한편 상반기 지역공동체 일자리사업은 2월 2일부터 6월 30일까지 약 5개월간 운영되며, 근무 시간은 1일 6시간이고 임금은 시간당 1만320원이 지급된다. 기타 자세한 사항은 동두천시청 일자리경제과 일자리센터팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





