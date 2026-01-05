본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동두천시, 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 모집

이종구기자

입력2026.01.05 09:48

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 동두천시는 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 신청을 오는 7일부터 9일까지 각 동 행정복지센터에서 접수한다고 5일 밝혔다.

동두천시청 전경. 동두천시 제공

동두천시청 전경. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 상반기 사업은 소요산 관광지 환경정비와 주·정차 관리사업 분야에서 총 5명을 선발할 예정이며, 참여 자격은 만 18세 이상 근로 능력이 있는 시민으로 가구소득이 기준중위소득 70% 이하이면서 재산이 4억 원 이하인 경우다. 다만 청년층의 참여 확대를 위해 만 18세부터 34세까지의 근로 능력이 있는 청년 구직자는 선발 기준 점수표 적용을 제외하고 우선 선발할 계획이다.


참여를 희망하는 시민은 접수 기간 내 신분증 등 관련 서류를 지참해 거주지 관할 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

한편 상반기 지역공동체 일자리사업은 2월 2일부터 6월 30일까지 약 5개월간 운영되며, 근무 시간은 1일 6시간이고 임금은 시간당 1만320원이 지급된다. 기타 자세한 사항은 동두천시청 일자리경제과 일자리센터팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 200원 표기에 사장님들 난감 "커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

새로운 이슈 보기