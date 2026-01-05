문화예술로 피어난 '양산시'… 2026 양산방문의 해·시 승격 30주년 행사 풍성

시 승격 서른 살 기념 대형 공연



통도사 미디어아트 등 연중 개최

경남 양산시가 '2026 양산방문의 해'를 문화예술로 채운다.

양산시는 2026년 '시 승격 30주년'과 '양산방문의 해'를 맞아 시민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 고품격 문화예술 행사를 연중 개최한다.

양산시는 양산의 주요 명소와 관광지를 무대로 한 다채로운 축제와 국가유산 활용 프로그램을 통해 '문화관광도시 양산'의 브랜드 가치를 높이겠다고 강조했다.

시는 ▲시립합창단 축하 연주회(3월) ▲전국 공모 양산미술대전(3∼7월) ▲가야진용신제(4월) ▲클래식 음악회·전국가요제(9월) ▲통도사 미디어아트(9∼10월) ▲양산예술제·재즈페스타(11월) 등 계절별로 특색 있는 행사를 마련했다.

우선 봄의 시작인 3월에는 '양산시립합창단 시 승격 30주년 기념 축하 연주회'가 열린다. 오케스트라 협연을 통한 웅장한 무대로 30주년의 감동을 선사하며, 이어 7월까지 진행되는 '전국공모 양산미술대전'은 전국의 미술 애호가들을 양산으로 불러 모을 예정이다.

4월에는 가야진사 일원에서 도 무형유산인 '가야진용신제 봉행과 무형유산 한마당 축제'를 열어 전통문화의 멋과 흥을 알린다.

9월에는 시 승격 30주년을 기념하는 대규모 '클래식 음악회'가 개최된다. 국내외 정상급 연주자를 초청해 시민들에게 수준 높은 문화 향유 기회를 제공하고 양산방문의 해 성공을 기원하는 화합의 장을 연출할 계획이며, 양산천 둔치에서는 신인가수 등용문인 '양산강변 전국가요제'가 열려 젊음과 열기의 현장을 만든다. 특히 양산강변 가요제는 유튜브 실시간 송출을 통해 전국적으로 홍보 효과를 극대화할 예정이다.

또 세계문화유산 통도사 일원에서는 '국가유산 미디어아트' 사업이 펼쳐진다. 국비 등 14억원이 투입되는 이 행사는 천년 고찰의 밤을 빛과 소리로 수놓으며 체류형 관광객 유치에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이 밖에도 11월 재즈 전문 공연인 '재즈페스타'가, 황산공원 등지에서 7개 예술단체가 참여하는 '양산예술제'가 이어져 풍성함을 더한다.

양산시 관계자는 "2026년은 양산시가 서른 살이 되는 뜻깊은 해인 만큼, 그 어느 때보다 풍성하고 품격 있는 문화예술 행사를 준비했다"며 "양산을 찾는 모든 방문객이 예술을 즐기며 양산의 매력에 흠뻑 빠질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





