본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

이상근 고성군수, 환경근로자와 함께 쓰레기 수거로 새해 시작

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.04 11:45

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이상근 경남 고성군수가 환경근로자와 함께 쓰레기를 수거하고 격려하는 것으로 새해를 시작했다.

이상근 고성군수가 환경근로자와 함께 쓰레기를 수거하는 모습.

이상근 고성군수가 환경근로자와 함께 쓰레기를 수거하는 모습.

AD
원본보기 아이콘

4일 고성군에 따르면 이상근 군수는 지난 2일 2026년 새해를 맞아 영하가 넘는 추운 새벽에 환경근로자들과 함께 쓰레기 수거 체험을 진행하며 현장의 어려움과 근무자들의 애로를 청취하는 훈훈한 시간을 가졌다고 밝혔다.


매일 오전 6시 모두가 잠든 새벽의 여명을 깨우며 고성군 환경과 소속 51명의 청소차 운전원과 환경공무직들은 생활 주변 곳곳을 누비며 쓰레기 수거를 시작한다.

이날 이 군수는 환경근로자들과 함께 쓰레기 수거 작업에 동참하며 현장 근로자들의 안전을 살피고 소통했다.


이 군수는 "새해에도 군민의 생활과 밀접한 환경 행정 서비스에 최선을 다해 군민의 불편함이 없도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"美가 베네수엘라 운영"…체포된 마두로 대통령 부부 뉴욕 도착, 다음주 재판 전망 "美가 베네수엘라 운영"…체포된 마두로 대통령 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 보행자 교통사고 줄었는데... 대치동 학원가만 왜?

'인간 사료'로 불리는 치즈볼, 동물 사료 만들다 탄생

베이비박스 상담사 설득에... 아기 다시 데리고 갔다

백년기업 4만개 넘어…장수기업은 어떻게 탄생했을까

후배 앞 부하 공개 질책해 징계…법원 "위법" 판단한 이유

'반도체 호황' 잡은 삼성, 4분기 영업이익 첫 20조 넘나

KT, 위약금 면제 나흘간 5만명 이탈…71% SKT로

새로운 이슈 보기