사천시. 시무실 열고 미래 100년 비전 선포

새해, 항공우주 복합도시 비전 실현의 길 열다

경남 사천시(시장 박동식)는 2일 오전 10시 시청 대강당에서 박동식 사천시장을 비롯해 김제홍 부시장, 국·소장 및 전 직원이 참석한 가운데 2026년 병오년 시무식을 개최했다.

이날 시무식은 시정 홍보영상 시청, 유공 공무원 표창 수여, 신년사 순으로 진행됐으며, 공식 행사에 앞서 2025년 혁신 주니어보드 최우수팀의 이지연 주무관이 'MZ의 시선에서, 소소하고 확실한 혁신'을 주제로 조직문화와 일하는 방식 개선에 대한 아이디어를 제시해 시무식 분위기에 변화를 더했다.

특히 ▲글로벌 우주항공복합도시 도약 ▲머무는 해양·문화 관광도시 완성 ▲민생경제 회복 및 지역 상권 보호 ▲교통·정주 환경 개선과 시민 안전 강화 ▲아이부터 어르신까지 행복한 복지 도시 조성 등 올해 시정 운영의 5대 중점 과제를 제시했다.

유공 공무원 표창 수여식에서는 국무총리 표창(박민경, 박현아, 배현기, 김미경)을 비롯해 행정안전부 장관 표창(강영욱,하동훈), 보건복지부 장관 표창(유재희) 경상남도지사 표창(조인영, 이현진, 강선미, 박예슬, 최재형, 김수지) 등 총 13명의 직원이 성실한 공직 수행의 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

박동식 시장은 "2026년은 우주항공 복합도시 조성사업이 본격화되는 사천 미래 100년의 결정적 한 해가 될 것"이라며 , "우주항공청 개청의 성과를 동력 삼아 '우주항공복합도시 특별법'이 조속히 제정될 수 있도록 전 공직자와 시민의 역량을 결집해야 한다"고 강조했다.

이어서 "어려운 여건 속에서도 시민의 봉사자로서 책무를 다해주신 동료 직원들께 깊은 존경과 감사를 드린다"며, "초심을 잃지 않고 시민이 변화를 체감할 수 있는 '활기찬 사천, 따뜻한 사천'을 만들기 위해 함께 뛰겠다"고 말했다.

시는 이번 시무식을 기점으로 세대 간 소통을 강화하고 조직문화를 혁신하는 한편, 우주항공·해양관광·민생경제 등 시정 전 분야에서 시민 중심의 행정을 적극적으로 펼쳐 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



