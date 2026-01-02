빽다방, '말의 해' 맞아 8일까지 말차 메뉴 2026원

멤버십 앱 픽업오더 주문 시 가능

말차 라떼·빽스치노·아이스크림 등 구성

더본코리아는 커피전문점 브랜드 빽다방이 2026년 '말의 해'를 맞아 오는 8일까지 일주일간 멤버십 애플리케이션(앱) 픽업 오더로 주문 시 모든 말차 메뉴를 2026원에 선보이는 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

행사 기간 빽다방 멤버십 앱 내 '픽업 오더-프로모션' 카테고리를 통해 주문하면, 말차 메뉴를 균일가 2026원에 구매할 수 있다. 대상 메뉴는 말차크림라떼, 말차크림망고스무디, 말차라떼, 말차빽스치노(베이직·소프트), 말차아이스크림(소프트·요거트) 등 5종이다.

이번 프로모션은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방과 빽다방 빵 연구소에서 진행된다. 매장 재고 상황에 따라 조기 소진될 수 있으며, 배달 주문·스탬프 적립·타 쿠폰 및 할인 행사와 중복 적용은 불가하다.

빽다방 관계자는 "2026년 새해를 맞아 고객들이 빽다방의 인기 말차 메뉴를 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며, "앞으로도 멤버십 앱을 통해 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 이어갈 것"이라고 전했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



