본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

PHC큰나무복지재단, 대구 서구청에 이웃돕기 성금 1억 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.31 14:37

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

PHC큰나무복지재단(이사장 김상태)은 지난 30일 대구 서구청(구청장 류한국)을 방문해 이웃돕기 성금 1억원을 기탁했다.


이날 전달식에는 류한국 서구청장과 이상화 PHC그룹 전무이사, 하상철 이사, 김은정 책임 매니저가 참석했으며, 지역의 나눔문화 확산과 겨울철 저소득층 지원에 대한 다양한 의견을 나눴다.

PHC그룹 이상화 전문이사(오른쪽)와 하상철 이사(왼쪽)가 대구 서구청에 1억원을 기탁한 뒤 류한국 대구 서구청장과 기념촬영을 하고 있다.

PHC그룹 이상화 전문이사(오른쪽)와 하상철 이사(왼쪽)가 대구 서구청에 1억원을 기탁한 뒤 류한국 대구 서구청장과 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

PHC큰나무복지재단은 자동차 부품 제조업체인 PHC그룹이 기업의 사회적 책임을 다하고 지역 사랑을 실천하기 위해 2008년 설립한 사회복지법인으로. 2023년 서구로 사옥을 이전한 이후 3년째 나눔을 이어가고 있다.

성금을 전달한 이상화 전무이사는 "PHC 큰나무복지재단의 설립 이념이 기업의 사회적 책임 수행과 이웃사랑 실천"이라며 "앞으로도 지속적인 후원과 관심으로 지역민들께 받은 사랑에 보답하겠다"라고 기탁 취지를 밝혔다.


류한국 대구 서구청장은 "매년 지역의 소외된 이웃을 위해 큰 사랑을 베풀어 주시는 PHC큰나무복지재단에 감사드리며, 전달해 주신 소중한 성금은 우리 서구의 저소득 주민들을 위한 복지사업에 잘 사용하겠다"라고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기