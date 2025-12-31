'만사대길의 해' 진주 미래 비전 밝힌 조규일 시장

진주시, 2025 청렴도 평가 종합 1등급

시정 만족도 조사 77.7% 긍정응답

수도권 공공기관 혁신도시 2차 이전

사천과 상생 협력 강화 필요성 강조



경남 진주시(시장 조규일)는 12월 31일 시청 브리핑룸에서 열린 2026년 신년 기자회견을 통해, 우주항공산업을 중심으로 한 미래 성장 전략과 시민 삶의 질을 높이는 시정 운영 방향을 공식 발표했다.

조규일 진주시장은 이날 기자회견에서 "지난 한 해는 시민 여러분의 적극적인 참여와 성원 속에 값진 성과를 이뤄낸 뜻깊은 시간이었다"며 2025년 한 해 동안의 주요 시정 성과를 먼저 소개했다.

전국 지자체 최초로 초소형 인공위성 '진주샛-1B' 발사·운영에 성공해 위성 산업을 선점했고, 진주 실크박물관 건립, 식용수 재난관리 평가 A등급 획득, 하모어린이병원 개소, 여성친화도시 재지정, 유등 창작센터 빛 마루 조성, 남성당 교육관 개관, 성북동 아동복지센터 조성 등 생활 밀착형 성과를 거뒀으며, 국립현대미술관 진주관 기본설계비 정부예산 반영, 농특산물 쇼핑몰 연 매출 50억 원 달성 등 분야별 의미 있는 성과도 이어졌다.

조규일 진주시장 2026년 신년사 AD 원본보기 아이콘

이 같은 성과를 바탕으로 감소세를 이어오던 합계출산율이 최근 들어 반등의 흐름을 보이기 시작했고, 도시의 경쟁력과 지속가능성을 인정받아 6년 연속 도시 대상과 2년 연속 도시 지역혁신 대상 수상 등 전국 최고 수준의 성과를 거뒀다.

이어서 조규일 시장은 "2026년을 '만사대길(萬事大吉)의 해'로 삼아, 더 큰 미래를 향해 전진하겠다"며 "그동안 다져온 기반을 실질적인 성과로 연결해 2030 부강진주 시대를 열어가겠다"고 밝혔다.

■ 원도심 활성화·지역 균형발전 본격 추진

먼저, 침체한 원도심에 활기를 불어넣기 위해 성북·중앙지구에는 청년 허브하우스와 상상 리메이크센터를, 망경·강남지구에는 청년 머묾 센터와 JAR 어울림 센터 등을 2026년 완공한다.

그 밖에 진주엔 창의 문화센터, 복합문화공간, 진주역사관, 다목적 문화센터, 공립 항공우주 전문과학관 건립에 속도를 높여 나간다는 계획이다.

문산 공공주택지구 개발과 농촌협약사업을 통해 도심과 농촌이 함께 성장하는 균형 도시를 완성해 나갈 방침이다.

■ 4대 관광 테마로 체류형 관광도시 완성

시는 ▲그린 관광 ▲호국 관광 ▲유등 관광 ▲야간 관광 등 4대 관광 테마를 중심으로 관광 경쟁력을 강화한다.

월아산 숲속의 진주와 진양호공원, 망경공원 권역을 ▲그린관광 벨트로 조성하고, 망진산 봉수대와 진주성 호국 마루, 유등 창작센터 빛 마루를 ▲호국 관광 테마로, 소망 진산 유등 공원과 남강 유등 전시관, 빛 마루, 유등 보관소인 빛 담소를 ▲유등 관광 테마로 구축한다는 계획이다.

또한 국가 유산 미디어아트, 캔들 라이트 콘서트, 남강 별밤 피크닉 등 야간관광 특화도시 사업을 기반으로, 머물고 싶은 ▲야간관광 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 예정이다.

특히 2026년에는 아시아 이스포츠대회와 대통령배 펜싱선수권대회를 개최해 스포츠 도시 브랜드를 더욱 높이겠다는 입장이다.

■ 우주항공산업 등 미래 성장 동력 구축으로 양질의 일자리 제공

초소형 인공위성인 '진주샛-1B' 발사·운영 성공을 기반으로, 우주 환경시험시설과 위성 안테나인 지상국을 조성하고, 2027년 '진주샛-2'를 발사해 위성 개발·운영·데이터 활용을 아우르는 통합 위성 산업 생태계를 구축해 나간다.

또한 KAI 회전익 비행센터와 연계한 AAV(미래 항공 기체) 실증센터를 상반기 내에 조성해 진주를 AAV 전국 제1호 생산기지로 발전시킨다는 계획이다.

문산 생물산업 전문농공단지를 중심으로 천연물 소재 전주기 표준화 허브를 구축하고, 그린스타트 업타운과 그린 바이오벤처 캠퍼스를 통해 2027년까지 100여 개의 혁신 창업공간을 추가로 확보한다.

■ 교통·안전 등 시민 체감 시정 강화

2025년 전국 최초로 시행한 모든 교통수단 광역 환승 할인제와 어린이·청소년 100원 버스 요금제, 하모 콜버스 도입 등으로 대중교통 혁신을 이어가고, 2026년부터는 남부 내륙철도 적기 개통을 위한 유관기관 협의와 진주 정촌~사천 축동간 도로 개설 사업의 정부 계획 반영을 추진해 광역 접근성을 높인다.

역세권 공영주차타워 조성을 위해 실시설계에 착수하고, 이현동 공영주차장, 칠암동 주차타워, 은하수 초등학교 앞 보도육교, 집현 시내버스 공영차고지 조성사업을 2026년 내 마무리할 계획이다.

또한 개양오거리에서 새벼리 도로 확장·포장 사업과 집중호우 피해 복구, 남강변 재해 예방시스템 구축, 동부 5개면 지방상수도 현대화사업 및 상대·하대·상평 노후 상수 관망 정비 사업 등을 통해 안전한 도시 기반도 강화한다.

■ 모든 계층이 행복을 누릴 수 있는 복지 실현

일상생활에 어려움을 겪는 노인들이 살던 곳에서 불편함 없이 노후를 보낼 수 있도록 의료요양 통합돌봄을 시행하고, 신중년 복합문화공간인 리본센터를 상반기 개관할 예정이다.

발달장애인을 위한 방학 돌봄 프로그램 운영과 주간 활동센터 동남부권 확충으로 장애인 돌봄 접근성을 높이는 한편, 상대동 일원에는 동부 가족센터인 글로컬 어울림 센터를 조성해 다문화가정의 지역 정착을 돕는다.

2025년 여성친화도시 재지정 및 가족 친화 인증기관 재인증에 이어서 유니세프 아동 친화 도시 상위단계 인증을 준비하고, WHO 고령친화도시 재인증까지 추진해 포용 도시 진주를 실현해 나간다.

운전면허 취득비 지원, 중소기업 청년 채용 지원과 같은 실효성 있는 정책도 계속 발굴하고 확대해 나갈 방침이다.

■ 수도권 공공기관 2차 이전 및 사천과 상생 협력 강화

진주 혁신도시 내 공공기관 2차 이전을 위해 시 자체 TF를 구성·운영 중이며, 문산 공공주택지구 등을 활용해 이전 기관의 입지 기반 확보와 관계기관과의 협의를 강화해 나갈 예정이다.

또한 지난 10월 실시한 여론조사에서 진주시민 80.9%, 사천시민 56.6%가 사천·진주 행정통합에 찬성한 것으로 나타남에 따라, 사천과의 협력을 더욱 강화해 우주항공복합도시 조성과 국가균형발전의 핵심 거점으로 도약한다는 구상도 제시했다.

끝으로 조규일 진주시장은 "2025년 공공기관 청렴도 평가에서 진주시가 최고 등급인 종합 1등급을 달성했고, 민선 8기 행정서비스 만족도 조사에서 시민 77.7%가 잘하고 있다고 응답해주셨다"며 "2026년 새해를 부강진주로 나아가는 교두보로 삼아 남부권 중심도시, 100만 생활권 부강진주 행복 시민의 비전을 현실로 만들겠다"고 포부를 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>