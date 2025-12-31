남양주시, 관내 중소기업 ㈜티앤아이 찾아 현장 격려·기업애로 청취

경기 남양주시는 지난 30일 주광덕 시장이 와부읍 월문리 소재 중소기업인 ㈜티앤아이를 방문해 직원을 격려하고 기업 운영 과정의 애로사항을 청취했다고 31일 밝혔다.

이날 주 시장은 기업 관계자로부터 △제품 소개 △브랜드 소개 △주변 인프라 문제 등을 청취하며 현장 중심의 기업지원 방안에 대해 논의했다.

티앤아이는 침구 브랜드 '가누다'를 주력으로 침구류 및 호텔 용품을 제조·유통하는 기업으로, 기업부설연구소를 통해 다양한 브랜드의 연구개발을 지속하고 있다.

또한 티앤아이는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 중 '사회(S)' 분야의 가치를 바탕으로 지역사회 공헌 활동도 꾸준히 전개하고 있다. 지역 내 소외계층을 위한 기부와 월문천 주변 환경정화 활동 등 자발적인 사회공헌 활동을 이어가며 지역과 상생하는 기업문화 확산에 기여하고 있다.

주광덕 시장은 "지역사회와 함께 성장하며 나눔을 실천하는 티앤아이의 노력에 감사드린다"며 "앞으로도 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 지원 방안을 모색하겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 관내 기업 현장을 직접 찾아 소통을 강화하고, 기업 애로 해소와 지역경제 활성화를 위한 지원을 이어갈 계획이다.





