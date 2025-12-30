본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

순천향대 구미병원, 안전한 병원 문화

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.30 17:07

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

순천향대학교 구미병원(병원장 김성호)은 29일 외래관 2층 중앙로비에서 내원객과 교직원을 대상으로 '2025년 안전한 병원 만들기' 캠페인'을 진행했다.


이번 캠페인은 안전한 병원 문화 정착을 위해 마련되었으며, 참여형 프로그램으로 운영됐다.

행사에는 김성호 병원장을 비롯하여 김석락 사무처장, 임현숙 간호부장 등 주요 보직자들이 함께했다. 프로그램 별 체험 부스를 운영해 참여자들이 직접 체험하며 안전과 건강에 대한 관심을 높일 수 있도록 했다.

'2025년 ＜안전한 병원 만들기＞ 캠페인'을 진행했다./김이환 기자

'2025년 ＜안전한 병원 만들기＞ 캠페인'을 진행했다./김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

캠페인은 ▲음주 가상 체험 ▲스트레칭 및 근력키우기 ▲상황에 맞는 보호구 찾기 ▲금연의 중요성 안내 ▲순천향구미 안전신문고 신고 채널 홍보 등 다양한 프로그램으로 구성되어 참여자들의 큰 관심을 모았다.


또한 '나를 위한 응원메세지' 부스에서는 스스로를 돌아보고 서로를 격려하는 뜻깊은 시간도 이어졌다.


이번 안전 캠페인은 교직원들의 건강과 안전은 물론 마음 건강까지 함께 살피는 의미 있는 시간이 됐다.

김성호 병원장은 "캠페인을 통해 건강과 안전의 중요성을 깨닫고, 일상 속에서 실천하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 신뢰할 수 있는 안전한 병원환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제 한동훈에 책임…드루킹 사건보다 심각"

새로운 이슈 보기