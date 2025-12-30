울진군, 종으로 보내고 빛으로 맞는다… 제야 타종·해맞이행사 개최

희망·설렘으로 시작하는 2026년

한 해의 끝자락에서 울진의 종이 울리고, 새해의 첫 빛이 바다 위로 떠 오른다.

경북 울진군은 31일, 한 해의 마무리와 새해의 시작을 알리는 '2025 제야의 종 타종식'과 '2026년 해맞이행사'를 개최한다.

한국연예예술인총연합회 울진지회에서 주최하는 이번 제야의 종 타종식은 31일 공연과 함께 신년 메시지 전달, 색색의 불꽃놀이 등 눈과 귀가 즐거운 행사가 펼쳐지며, 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 간식도 함께 제공될 예정이다.

이어 1월 1일에는 울진군민과 관광객들이 함께 새해 소망을 기원하는 해맞이 행사가 근남면 망양정해수욕장에서 오전 6시부터 진행된다.

근남면 발전협의회에서 주관하는 이번 행사는 새해맞이 공연을 시작으로 소원지 작성, 소원 달집태우기 등 새해 소망을 나누는 참여형 프로그램으로 구성된다. 또 행사장에서는 세시 음식인 떡국과 따뜻한 무료 차 나눔이 함께 진행돼, 이른 새벽 행사에 참여한 군민과 관광객들에게 온기를 전할 예정이다.

이 외에도 울진 현내항, 평해 월송정, 금강송면 박달재 정상, 후포 등기산 공원 등 읍면별 해맞이 명소 9곳에서도 신년 기원제, 풍물놀이 등의 다양한 볼거리와 따뜻한 떡국을 나누는 화합의 장이 마련된다.

군은 이번 제야의 종 타종식과 해맞이행사를 통해 군민과 관광객이 함께 어울리며 한 해를 정리하고 새로운 출발을 다짐하는 뜻깊은 시간을 만들 예정이다.

울진군 관계자는 "새해를 맞아 군민과 관광객 모두가 희망과 소망을 나누는 자리가 되길 바란다"며 "안전하고 질서있는 행사 운영을 위해 준비에 만전을 기하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자



