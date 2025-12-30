광주·전남, 새해 첫날 해돋이 가능…아침 -8도 강추위

1월 1일 구름 끼지만 일출 관측 가능

전남 서해안 밤눈 1~3㎝…도로 살얼음 우려

해돋이 오전 7시 41분·“강추위 대비 필요”

광주·전남 지역에서는 2026년 병오년 새해 첫날 해돋이 관람이 가능하겠다.

광주지방기상청은 1월 1일 새벽 구름이 끼겠지만 대체로 일출이 보일 것으로 보인다고 30일 밝혔다. 아침 최저기온은 영하 8~영하 4도로 예보돼 강추위 속에서 일출을 맞이하게 될 것으로 예상된다.

올해 마지막 날인 31일은 전남 서해안을 중심으로 구름이 많아 해상에서는 해넘이 관측이 어렵겠고, 육상에서는 구름 사이로 관측이 가능한 곳이 있을 것으로 보인다.

1일 오후 6시 이후 전남 서해안을 중심으로 눈이 내리기 시작해 2일에는 광주·전남 서부 지역으로 확대되겠다. 예상 적설량은 1~3㎝다.

한국천문연구원은 31일 광주 해넘이 시각을 오후 5시 30분, 1월 1일 해돋이 시각을 오전 7시 41분으로 제시했다.

광주지방기상청 관계자는 "31일부터 1월 1일까지 강추위가 예상되는 만큼 기상 정보를 참고해 건강 관리에 유의해야 한다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



