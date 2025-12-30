본문 바로가기
의정부시, ‘행복로 통큰세일·빛 축제’ 개최…연말연시 상권 활성화 ‘총력’

이종구기자

입력2025.12.30 12:21

경기 의정부시(시장 김동근)는 의정부 중심 상권인 행복로에서 진행 중인 '제1회 행복로 통큰세일 및 빛 축제'가 시민들의 큰 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.

김동근 시장이 지난 24일 '제1회 행복로 통큰세일 및 빛 축제'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

이번 축제는 행복로 인근 6개 주요 상인회 주관으로 12월 20일부터 내년 1월 20일까지 한 달간 진행된다.


축제 무대는 행복로를 중심으로 제일시장, 의정부시장, 녹색거리상점가, 의정부역지하도상가, 의정부부대찌개 거리 상권이다. 축제 기간 동안 참여 점포들은 '세일 페스타'를 통해 시민들에게 다양한 할인 혜택을 제공한다.

또한, 행복로 일대가 화려한 빛 조명, 크리스마스 트리, 이색적인 포토존으로 꾸며져, 방문객들에게 색다른 볼거리와 즐거움을 선사할 예정이다.

김동근 시장이 지난 24일 '제1회 행복로 통큰세일 및 빛 축제' 현장을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장은 "이번 행복로 통큰세일 및 빛 축제가 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 힘이 되고, 시민들에게는 일상의 즐거움을 찾는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 의정부의 상권이 다시금 활기를 띠고 많은 분이 찾아올 수 있도록, 현장의 목소리를 반영한 상권 활성화 정책을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
