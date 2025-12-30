지나가는 행인 얼굴 찌른 중국인…"기억 안 난다"

시비 벌어져 우발적 범행 추정

경찰 조사서 "술 취해 기억 안 난다"

서울 구로구 길거리에서 흉기로 행인의 얼굴을 찌르고 달아난 중국 국적 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

28일 서울 구로경찰서는 중국 국적의 50대 남성 A씨에 대해 특수상해 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시 23분께 길거리에서 60대 남성의 얼굴을 흉기로 찌르고 달아난 혐의를 받는다.

A씨는 만취한 채 집에서 가져온 흉기로 범행을 저질렀던 것으로 파악됐다. 경찰은 목격자 조사 등을 종합한 결과 A씨와 피해자 일행 간 시비가 일어 우발적으로 범행을 저지른 것으로 보고 있다.

피해자는 이마에 자상을 입은 채 병원으로 옮겨졌으나 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.

경찰 조사 결과 A씨는 범행 당시 만취 상태로 "술에 취해 기억이 나지 않는다"고 진술한 것으로 전해졌다.





박지수 인턴기자



