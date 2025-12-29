◆ 부행장(부문장) 신규 선임
[인사] 한국산업은행
2025년 12월 29일(월)
◆ 부행장(부문장) 신규 선임
▲ 자본시장부문장 신승우 ▲ 글로벌사업부문장 오재균 ▲ 기획관리부문장 고병규 ▲ 재무·지원부문장 최혁수
