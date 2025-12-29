청도군 '만원주택', 빈집에 숨결 불어넣으며 인구 유입 '효자' 노릇

2025년 8호 리모델링 완료, 21명 정착 성과 가시화

입주 희망 92세대 몰리며 인기 실감…내년 사업 확대



경북 청도군(군수 김하수)의 빈집 리모델링 지원 사업인 '청도만(萬)원주택사업'이 주거 환경 개선과 인구 유입이라는 두 마리 토끼를 잡으며 가시적인 성과를 거두고 있다.

청도만(萬)원주택사업은 지역 내 1년 이상 방치된 빈집을 활용하는 정주 여건 개선 사업이다.

집주인이 입주자와 '월 임대료 1만 원, 6년 의무 임대' 조건으로 계약을 맺고 직접 리모델링을 진행할 경우, 군에서 보조금을 지원하는 방식으로 운영된다.

이 사업은 장기간 방치돼 마을의 미관을 해치던 빈집을 쾌적한 주거 공간으로 탈바꿈시킴으로써, 마을 환경 정비는 물론 지역 활력 제고에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

2025년 한 해 동안 운영된 이번 사업에는 빈집 소유자 8호가 최종 선정돼 리모델링을 모두 마쳤다.

이를 통해 총 21명이 청도군으로 이주하며 새로운 삶의 터전을 잡았다.

특히 입주 희망자 모집 과정에서 무려 92세대가 신청하며 사업에 대한 뜨거운 관심을 입증했다.

실제 세 자녀와 함께 입주한 A씨는 "아이들을 키우며 가장 고민이었던 주거와 교육 환경 문제를 저렴한 비용으로 해결할 수 있어 큰 힘이 됐다"며 만족감을 드러냈다.

청도군은 올해의 성공적인 성과를 바탕으로 내년에도 사업 규모를 확대해 추진할 계획이다.

단순한 주거 지원을 넘어 귀농 희망자, 신혼부부, 청년층의 안정적인 지역 정착을 돕는 핵심 정책으로 키워나가겠다는 방침이다.

김하수 청도군수는 "만원주택사업은 빈집 문제를 해결함과 동시에 외지인이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 돕는 실효성 있는 대책"이라며, "앞으로도 군민과 이주민 모두가 만족할 수 있는 정주 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





