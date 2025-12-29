본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

평택시, 내년 쓰레기 종량제봉투 가격 8%인상

입력2025.12.29 11:19

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2028년까지 3년간 총 26% 올려

경기도 평택시는 내년부터 2028년까지 3년에 걸쳐 쓰레기 종량제봉투 가격을 매년 평균 8%씩, 총 26% 인상한다고 29일 밝혔다. 이번 가격 인상은 2006년 이후 20년 만이다.

평택시, 내년 쓰레기 종량제봉투 가격 8%인상
AD
원본보기 아이콘

시 관계자는 "이번 요금 인상은 20년간 가격을 동결하면서 쓰레기 처리비용 적자가 증가했기 때문"이라며 "다만 시민들의 부담을 고려해 3년간 순차적으로 가격을 인상하기로 했다"고 말했다.


이에 따라 3ℓ짜리 종량제 봉투는 현재 80원에서 내년 90원, 2027년 100원, 2028년 110원으로 오른다. 현재 250원인 10ℓ짜리의 경우 내년 일반용과 음식용, 재사용 등 종류에 따라 270~280원, 2027년 290~320원, 2028년 310~360원으로 인상한다.

현재 500원인 20ℓ짜리 봉투 가격도 내년 530~570원, 2027년 570~640원, 2028년 610~710원으로 올린다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기