[폴폴뉴스]李대통령 지지율 53.2%…3주째 소폭 하락

나주석기자

입력2025.12.29 09:42

리얼미터 조사, 전주보다 0.2%p 하락
민생 정책 vs 정치 대치 엇갈린 평가
민주당·국민의힘 격차 8.8%p로 확대

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주째 소폭 하락세를 보이며 횡보세를 이어갔다.


29일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(22일부터 26일까지 전국 18세 이상 유권자 2009명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%포인트, 응답률은 4.6%)에 따르면 이 대통령 국정수행 지지도는 지난 조사보다 0.2%포인트 하락한 53.2%를 기록했다. 부정평가는 지난주와 같은 42.2%였다. 이 대통령 지지율은 7주째 50%대 초중반에서 횡보세를 이어가고 있다.

[폴폴뉴스]李대통령 지지율 53.2%…3주째 소폭 하락
리얼미터는 "해수부 청사 개청과 순직 공직자 초청 오찬 등 현장 소통 행보와 '서학개미 양도세 감면' 등 환율 안정화 조치 등 민생·경제 정책이 긍정적 요인으로 작용했으나, 내란재판부법과 정보통신망법 강행 처리와 특검 구형 등 정치적 대치 국면이 이어져 하방 압력이 커져 지지율이 횡보세를 보였다"고 설명했다.

정당지지도 조사(24일, 26일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 무선 100% 자동응답 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.0%)에서는 더불어민주당 지지율이 지난주보다 0.4%포인트 상승한 44.5%, 국민의힘은 1.5%포인트 하락한 35.7%를 기록했다. 이로써 양당 간 지지율 격차는 지난주 6.9%포인트에서 8.8%포인트로 벌어졌다.


리얼미터는 "국민의힘은 장동혁 대표의 무제한토론(필리버스터)에도 입법 저지가 실패하며 야당의 무기력함이 부각되고 통일교 특검 관련 내부 갈등 등이 추가 하락요인으로 작용했다"고 분석했다. 개혁신당은 3.8%, 조국혁신당은 3.1%로 나타났다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
