kt 밀리의서재, 웹소설 론칭 후 콘텐츠 이용량 2.4배 증가...'전지적 독자 시점' 1위

서믿음기자

입력2025.12.29 09:22

'2025 웹툰·웹소설 콘텐츠 연말결산'

kt 밀리의서재가 웹소설 서비스 오픈 이후 콘텐츠 이용량이 약 2.4배 증가했고, 오디오웹소설 '전지적 독자 시점'의 인기가 가장 높은 것으로 파악됐다.


2025 웹툰·웹소설 인기 도서 TOP 5. kt 밀리의서재 제공

독서 플랫폼 kt 밀리의서재가 29일 공개한 '2025 웹툰·웹소설 콘텐츠 연말결산' 데이터에 따르면 지난 6월과 9월 각각 웹소설과 웹툰 서비스를 선보인 이후 콘텐츠 이용량이 기존 대비 약 2.4배 증가했다. 특히 웹소설은 전자책이나 오디오북과 달리 남녀 이용 비중이 비교적 고르게 나타나며, 새로운 이용자층 유입을 이끈 것으로 분석된다.

구독자들이 가장 많이 선택한 웹툰·웹소설 인기 도서 TOP5에서는 밀리 독점 오디오웹소설 '전지적 독자 시점'이 1위를 차지했다. 30명 이상의 성우가 참여한 이 작품은 영화처럼 몰입감 있는 연출로 공개 직후부터 대표 콘텐츠로 자리 잡았다.


2위에는 판타지 웹소설 '달빛조각사', 3위에는 밀리의 오리지널 IP인 '궁노'가 올랐다. '궁노'는 로맨스 작가 춈춈이 집필한 작품으로, 웹소설과 웹툰으로 동시에 선보이며 밀리 오리지널 콘텐츠의 성공 사례로 주목받았다. 이어 '템빨'과 '10서클 직전에 환생'이 각각 4위와 5위를 기록했다.


장기 흥행작으로는 웹툰 부문에서 '궁노', '천량열전', '메디컬 환생'이, 웹소설 부문에서는 '궁노', '달빛조각사', '회귀했더니 무공 천재'가 상위권을 유지했다. 별점과 리뷰가 높은 작품으로는 웹툰 '내가 본 미래', '고양이 단편 만화', '통 1부', 웹소설 '전지적 독자 시점', '이섭의 연애', '궁에는 개꽃이 산다' 등이 꼽혔다.

이명우 kt 밀리의서재 스토리사업본부장은 "웹소설과 웹툰을 중심으로 한 연재형 콘텐츠 소비가 빠르게 늘고 있다"며 "앞으로도 오리지널 IP를 다양한 포맷으로 확장해 읽고·듣고·보는 경험이 자연스럽게 연결되는 환경을 강화하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
