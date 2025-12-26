본문 바로가기
고리원자력본부, 연말 한파 속 기장군 취약계층에 4000만원 온기

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.26 17:13

‘희망 2026 나눔캠페인’에 동참

직원 기부금, 이웃돕기 성금 기탁

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 지난 24일 취약계층 이웃돕기 성금으로 기장군에 4000만원을 기부했다.

고리원자력본부, 기장군 취약계층에 4000만원 성금 기부. 고리원자력본부 제공

고리원자력본부, 기장군 취약계층에 4000만원 성금 기부. 고리원자력본부 제공

이날 전달한 기부금은 고리원자력본부 직원들이 자발적으로 모은 러브펀드로 마련했으며, 기장군이 진행하는 '희망 2026 나눔캠페인'에 동참하기 위해 직원들의 정성을 모아 전달했다.


기부금은 부산사회복지공동모금회를 통해 경제적 어려움을 겪고 있는 기장군 저소득 취약계층에 전달될 예정이다.

이상욱 고리원자력본부장은 "연말을 맞아 취약계층 이웃들이 따뜻하고 안정된 겨울을 보내길 바란다"고 말했다.


이에 정종복 기장군수는 "기탁해주신 성금은 도움이 필요한 분들에게 소중히 전달하겠다"며 감사의 뜻을 전했다.


한국수력원자력 고리원자력본부는 지역사회와의 상생과 사회적 책임 실천을 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있으며, 매년 연말을 맞아 지역 내 어려운 이웃을 위한 따뜻한 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
