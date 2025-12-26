"올해 스마트워치 출하량 전년 比 7% 성장 전망"

건강 기능 강화…애플 점유율 23%

애플과 화웨이의 약진으로 올해 스마트워치 출하량이 지난해 대비 7% 성장할 것이라는 전망이 나왔다.

샤오미 스마트워치 '레드미 워치 5' 자료사진. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

26일 시장조사업체 카운터포인트리서치는 지난해 사상 처음으로 감소했던 글로벌 스마트워치 출하량이 올해 반등해 7% 성장할 것으로 예상된다고 밝혔다.

시장점유율은 애플이 23%로 가장 높고, 화웨이 18%, 샤오미 9%, 삼성전자 8% 순으로 전망됐다.

브랜드별 연간 출하량을 보면 삼성전자는 전년 대비 6% 감소하는 반면, 화웨이는 42%, 샤오미는 22%, 애플은 12% 각각 증가할 것으로 조사됐다.

카운터포인트리서치는 "신규 하드웨어와 소프트웨어 기능 도입, 중가·프리미엄 스마트워치에 대한 소비자 선호 확대, 건강 관련 기능에 대한 업계의 집중 강화가 맞물리며 전 세계 스마트워치 시장의 지형이 뚜렷하게 변화했다"며 "이러한 회복세는 화웨이가 주도했으며, 애플의 새로운 라인업도 성장에 힘을 보탰다"고 평가했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>