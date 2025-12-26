고양시, '고양콘'으로 지방재정대상 행안부 장관상 수상

문화행정과 재정·정책 신뢰도까지 3관왕 빛나

대형공연 유치 사업으로 중앙·광역·전문기관 평가서 잇단 수상

경기 고양특례시(시장 이동환)는 대형공연 유치 사업 '고양콘'의 성과를 인정받아 '2025년 제18회 대한민국 지방재정대상' 지방세외수입 분야에서 행정안전부 장관 표창을 수상했다고 26일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 대형공연 유치 사업 '고양콘'의 성과를 인정받아 '2025년 제18회 대한민국 지방재정대상' 지방세외수입 분야에서 행정안전부 장관 표창을 수상했다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 수상은 고양종합운동장을 활용한 대형공연 유치가 단순한 문화행사를 넘어 누적 관람객 85만명, 누적 수익 125억원을 달성하는 등 세외수입 확대로 이어져 실질적인 성과를 창출한 사례로 평가받았다는 점에서 의미가 크다.

대형공연 유치를 통해 공연장 대관 수입이 증대됐으며, 이는 지방재정 운영 성과로 연결됐다.

앞서 시는 '2025년 세외수입 연구발표대회'에서 경기도 최우수상, '2025 고객만족브랜드대상'에서 공연부문 대상을 수상한 바 있다. 이 역시 대형공연 유치를 통해 재정 성과와 도시 브랜드 가치 제고를 인정받은 결과로, 고양콘 전략의 효과를 대외적으로 확인한 사례다.

이로써 시는 대형공연 유치라는 단일 정책을 기반으로 재정 분야(행안부·경기도)와 도시 브랜드 분야(고객만족브랜드)까지 전방위적인 평가를 받은 지자체로 자리매김했다.

시는 앞으로도 고양콘을 중심으로 한 대형공연 유치 사업을 도시 경쟁력과 재정 안정성으로 연결하는 전략을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



