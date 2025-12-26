전남도, 고향사랑기부금 목표액 10억 달성…모금 9천건 돌파

현장중심 홍보·체험형 답례품 확대 효과

전라남도는 26일 고향사랑기부제 모금액 10억 원, 모금 건수 9,001건을 기록, 올해 목표액(10억)을 넘어서는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 모금액 8억 7,999만 원(8,325건)보다 모금액은 1.2배, 모금 건수는 1.1배 늘어난 규모다. 고향사랑기부제가 도민과 기부자 모두에게 의미 있는 제도로 자리잡고 있음을 보여주고 있다는 분석이다.

전남도는 올해 고향사랑기부제 활성화를 위해 중앙부처와 공공기관, 유관 기관을 직접 찾아다니는 '발로 뛰는 홍보 전략'을 전면에 내세웠다.

단순히 제도를 알리는데 그치지 않고, 고향사랑기부제가 담고 있는 지역 상생의 가치와 기부의 의미를 현장에서 직접 전하며 기부 참여에 대한 공감과 신뢰를 차곡차곡 쌓았다.

이같은 노력은 현장에서 체감되는 성과로 이어졌다. 전남도는 지난 5일 시군과 함께 도청에서 '제1회 고향사랑 기부의 달' 행사를 열어 기부 참여 분위기를 집중적으로 끌어올렸다.

행사 당일 현장에서만 575건, 6,200만 원의 기부를 접수했고, 하루 동안 전남으로 총 2,927건, 3억 6,000만 원의 기부금이 모이는 기록을 세웠다.

전남도는 이날 행사가 고향사랑기부제에 대한 관심을 전국적으로 확산하고, 기부가 실제 참여로 이어지는 계기를 마련한 점에서 의미가 크다고 평가했다.

답례품 경쟁력 강화도 성과를 뒷받침했다. 기존 농·수·축산물 위주의 답례품에서 나아가 지역의 일상과 이야기를 담은 체험형 답례품을 적극 발굴·확대해 전남을 직접 느끼고 기억할 선택지를 넓혔다.

이러한 변화는 기부자 만족도를 높여 반복 기부와 신규 참여로 자연스럽게 이어졌다는 분석이다.

전국 각지와 해외에 거주하는 출향 도민과 전남 사랑애(愛) 서포터즈의 자발적 참여도 힘을 보탰다. 이들은 SNS와 다양한 매체를 통해 기부의 의미를 알리고, 주요 행사와 캠페인에 참여하며 고향사랑기부 문화가 일상 속으로 확산하도록 역할을 했다.

도와 시군 공무원 역시 지역 축제와 향우회 모임, 도시 거점 캠페인 등 현장을 찾아 기부 방법을 알기 쉽게 안내하며 목표 달성의 밑거름이 됐다.

이러한 성과를 바탕으로 전남도는 전국 최고 수준의 답례품 경쟁력을 유지하며, 고향사랑기부제를 통해 지역경제 활성화와 지역 가치 확산이라는 두 가지 목표를 동시에 실현하고 있다는 평가를 받고 있다.

강경문 전남도 고향사랑과장은 "고향사랑기부제는 단순한 기부를 넘어 지역과 사람을 다시 연결하는 제도다"라며 "기부자의 목소리를 기금사업에 충실히 반영하고 운영의 투명성을 강화해 기부자에게는 더 큰 보람을, 지역에는 실질적 변화를 만들겠다"고 말했다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 2천만 원까지 기부할 수 있는 제도로, 기부금액의 30% 이내에서 답례품이 제공된다. 10만 원까지는 전액 세액 공제, 10만 원 초과분에 대해서는 16.5%의 세액 공제 혜택이 주어지며, 기부금은 주민 복리 증진을 위한 다양한 사업에 사용된다.





