본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

양산시 개인택시 기사들, 청소년 ‘희망 요금’ 1388청소년지원단에 쐈다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.26 12:42

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남개인택시운송조합 양산시지부(지부장 장태영)는 26일 양산시를 방문해 후원금 100만원을 양산시청소년상담복지센터 1388청소년지원단에 기탁했다.

양산시청소년상담복지센터 1388청소년지원단에 후원금을 기탁한 경남개인택시운송조합 양산시지부. 양산시 제공

양산시청소년상담복지센터 1388청소년지원단에 후원금을 기탁한 경남개인택시운송조합 양산시지부. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

경남개인택시운송조합 양산시지부는 533명의 양산시 개인택시 사업자로 구성된 단체로, 지부장을 비롯한 회원들의 뜻을 모아 지난 2022년부터 1388청소년전화 홍보와 장학금 기탁 등 꾸준한 나눔 활동을 이어오고 있다.


이번에 기탁된 후원금은 1388청소년지원단을 통해 관내 위기청소년을 위한 장학금으로 지원될 예정이다.

장태영 지부장은 "어려운 환경 속에서도 학업에 정진하는 청소년들에게 작은 보탬이 되길 바라는 마음으로 장학금을 기탁하게 됐다"며 "앞으로도 회원들의 뜻을 모아 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


이성미 여성청소년과장은 "어려운 경제 여건 속에서도 청소년들을 위해 따뜻한 관심과 응원을 보내 주신 데 깊이 감사드린다"며 "회원들의 소중한 뜻이 청소년들에게 잘 전달돼 든든한 양산의 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕업체들, 美 J-1비자 악용 '현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기