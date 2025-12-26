부산항만공사, 북항마리나 겨울방학 어린이 수영특강

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 겨울방학을 맞이해 부산 북항 마리나에서 2026년 1월 한달간 어린이 수영특강 프로그램을 운영한다.

오는 1월 6일부터 1월 30일까지 1개월 과정으로 진행되는 이번 특강은 키 130㎝ 이상 초등학생을 대상으로 주 4회(화~금) 오전 10시, 11시에 운영되며 초급반과 중급반 각각 20명씩 모집한다. 강습내용은 호흡법, 물에서 뜨기, 영법 교정 등 수영을 처음 배우는 초보자부터 수영에 능숙한 어린이까지 수준에 맞는 내용으로 구성된다.

수영특강은 2025년 12월 23일부터 31일까지 기간 내 부산 북항 마리나 아쿠아시설 1층 리셉션에서 선착순으로 접수한다. 월요일은 정기휴무이다.

접수 시에는 가족관계증명서를 제시해야 하며 자세한 사항은 부산 북항 마리나에서 확인할 수 있다.





